Auto Sales: मार्च में टाटा मोटर्स की बिक्री 3% बढ़ी, M&M ने रिकॉर्ड बेची गाड़ियां

देश के दिग्गज ऑटोमेकर्स ने मार्च में बिक्री के आंकड़ों का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स की बिक्री बढ़ी है तो मारुति सुजुकी की बिक्री थम गई है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प की मोटरसाइकिल बिक्री में 14.13% बढ़ी है. M&M ( महिंद्रा एंड महिंद्रा) की ट्रैक्टर बिक्री का प्रदर्शन बेहतर रहा है।

टाटा मोटर्स की कुल बिक्री 3% बढ़ी

टाटा मोटर्स की मार्च में कुल बिक्री 3% बढ़कर 89351 यूनिट रही है. पैसेंजर व्हीकल बिक्री 4% बढ़कर 44,225 यूनिट रही. FY23 में पैसेंजर व्हीकल बिक्री 45% बढ़कर 5.4 लाख यूनिट तक पहुंच गई है.

March Auto Sales: टाटा मोटर्स (YoY)

कुल बिक्री 3% बढ़कर 89351 यूनिट

कुल CV बिक्री बिना बदलाव के 46,823 यूनिट

पैसेंजर व्हीकल बिक्री 4% बढ़कर 44,225 यूनिट

FY23 में पैसेंजर व्हीकल बिक्री 45% बढ़कर 5.4 लाख यूनिट

FY23 में कमर्शियल व्हीकल बिक्री 16% बढ़कर 4.1 लाख यूनिट

मारुति सुजुकी की थमी रफ्तार

मारुति सुजुकी की मार्च में कुल बिक्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है और फ्लैट होकर बिना बदलाव के 1.70 लाख यूनिट रही वहीं एक्सपोर्ट 13.7% बढ़कर 30,119 यूनिट रहा है।

March Auto Sales: मारुति सुजुकी (YoY)

कुल बिक्री बिना बदलाव के 1.70 लाख यूनिट

घरेलू बिक्री 2.7% घटकर 1.40 लाख यूनिट

एक्सपोर्ट 13.7% बढ़कर 30,119 यूनिट

FY23 में कुल डिस्पैच 19% बढ़कर 19.66 लाख यूनिट

M&M की कुल बिक्री 21% बढ़ी

M&M ने मार्च में गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री की है. मार्च में कुल बिक्री 21% बढ़कर 66,091 यूनिट रही. वहीं ट्रैक्टर बिक्री 18% बढ़कर 35,014 यूनिट हो गई है।

March Auto Sales: M&M (YoY)

मार्च में कुल बिक्री 21% बढ़कर 66,091 यूनिट

SUV बिक्री 31% बढ़कर 35,976 यूनिट (YoY)

CV बिक्री 12% बढ़कर 22,282 यूनिट (YoY)

3-व्हीलर बिक्री 41% बढ़कर 5,697 यूनिट (YoY)

ट्रैक्टर बिक्री 18% बढ़कर 35,014 यूनिट (YoY)

ट्रैक्टर एक्सपोर्ट 16% घटकर 1,392 यूनिट (YoY)

घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 20% बढ़कर 33,622 यूनिट

हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 14.13% बढ़ी

देश की दिग्गज 2-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की मार्च में कुल बिक्री 15% बढ़कर 5.19 लाख यूनिट रही है. वहीं मोटरसाइकिल बिक्री 14.13% बढ़कर 4.86 लाख यूनिट रही।

March Auto Sales: हीरो मोटोकॉर्प (YoY)

कुल बिक्री 15% बढ़कर 5.19 लाख यूनिट

मोटरसाइकिल बिक्री 14.13% बढ़कर 4.86 लाख यूनिट

स्कूटर बिक्री 37% बढ़कर 33,446 यूनिट

FY23 में कुल बिक्री 8% बढ़कर 53.29 लाख यूनिट



रॉयल एनफील्ड का जलवा बरकरार

बुलेट बनाने वाली रॉयल एनफील्ड ने मार्च की कुल बिक्री 7% बढ़कर 72,235 यूनिट रही है. वहीं एक्सपोर्ट 34% बढ़कर 12,351 यूनिट रहा।

March Auto Sales: रॉयल एनफील्ड (YoY)

कुल बिक्री 7% बढ़कर 72,235 यूनिट

घरेलू बिक्री 2% बढ़कर 59,884 यूनिट

एक्सपोर्ट 34% बढ़कर 12,351 यूनिट