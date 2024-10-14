scorecardresearch
Zomato Share News: क्या इस शेयर में अब मुनाफावसूली का टाइम आ गया है?

Zomato Share News: क्या इस शेयर में अब मुनाफावसूली का टाइम आ गया है?

ऑनलाइन फ़ूड एग्रीगेटर ज़ोमैटो के शेयरों ने इस कैलेंडर ईयर में कई गुना रिटर्न दिया है। कंपनी ने कई अपडेट जारी किया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 14, 2024 17:06 IST

कंपनी ने आज शेयर बाजारों को बताया कि उसकी स्वतंत्र निदेशक गुंजन सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। ज़ोमैटो के दूसरी तिमाही (Q2 FY25) के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा, "ज़ोमैटो हाल के दिनों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक रहा है। निवेशक इसे लंबी अवधि के नजरिए से बनाए रख सकते हैं। कंपनी के आगामी तिमाही नतीजे मुनाफे वाले रहने की उम्मीद है।"

कुछ एनालिस्टों ने सुझाव दिया कि शेयर में भारी उछाल के बाद यह अपने प्रतिरोध स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। उनमें से एक ने कहा कि मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली पर विचार किया जा सकता है।

आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक

तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "सपोर्ट 274 रुपये और रेसिस्टेंस 290 रुपये होगा। 290 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक बंद 300 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 265 रुपये से 300 रुपये के बीच होगी।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "शेयर अपने प्रतिरोध क्षेत्र के आसपास कारोबार कर रहा है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए। 245 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 280 रुपये के संभावित लक्ष्य के लिए 250 रुपये के स्तर के करीब फिर से Enter किया जा सकता है।"

सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "डेली चार्ट पर ज़ोमैटो के शेयर की कीमत 290 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ मंदी के स्तर पर है। 275 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने से निकट भविष्य में 240 रुपये का लक्ष्य नीचे जा सकता है।"

कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 156.52 है, जबकि प्राइस टू बुक (पी/बी) मूल्य 10.76 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 14, 2024