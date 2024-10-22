Zomato Q2 Results: मुनाफे में 389 प्रतिशत का बंपर उछाल

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी Zomato ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। रिजल्ट्स से पहले स्टॉक में करीब 3.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। आइये जानते हैं कैसे रहे हैं नतीजे?

साल दर साल के आधार पर (YoY) कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 389 प्रतिशत बढ़कर ₹176 करोड़ रुपये रहा है। वहीं पिछले साल समान तिमाही में प्रॉफिट ₹36 करोड़ था।

ऑपरेशन से रेवेन्यू यानि आय 68.50 प्रतिशत बढ़कर ₹4,799 करोड़ आ गया है। जबकि पिछले साल समान तिमाही में कंपनी की आय 2,848 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही बोर्ड ने QIP के जरिए 8,500 करोड़ रुपए फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है।

फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) सालाना आधार (YoY) पर 21 प्रतिशत और क्वार्टर आधार (QoQ) पर 5 प्रतिशत बढ़ी है। कंपनी के CFO अक्षत गोयल का कहना है कि बिजनेस में ग्रोथ जारी है। इसके साथ ही एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी मिली है कि क्विक कॉमर्स ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) में सालाना आधार (YoY) पर 122 प्रतिशत और क्वार्टर आधार (QoQ) पर 25 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 152 नए स्टोर और 7 वेयरहाउस खोले हैं।

Zomato के शेयर का प्रदर्शन देखें तो एक हफ्ते में शेयर 8 प्रतिशत टूटा है। एक महीने में 11 प्रतिशत नीचे जा चुका है। एक साल में शेयर 126 प्रतिशत बढ़ा है।

