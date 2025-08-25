सोमवार को जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Ltd.) के शेयर में हल्की बढ़त देखने को मिली। कंपनी का शेयर पिछले क्लोजिंग प्राइस ₹12.72 से बढ़कर ₹12.89 पर पहुंच गया, यानी 1.34% की बढ़त। इस दौरान बीएसई पर इसके वॉल्यूम में भी दो गुना से ज्यादा तेजी आई। कंपनी का 52 हफ्ते का हाई ₹26.29 है और लो ₹10.60 रहा है।

जी मीडिया भारत का एक बड़ा और पुराना मीडिया हाउस है। यह कई न्यूज चैनल चलाता है जो ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल पर खबरें पहुंचाते हैं। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म Zeenews.com भी काफी पॉपुलर है, जहां अलग-अलग भाषाओं में न्यूज कंटेंट मिलता है।

इसका फ्लैगशिप चैनल Zee News हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके अलावा "Zee Real Heroes Awards" और "Unveiling India Quiz" जैसी पहल ने चैनल की पहचान और मजबूत की है। वहीं, Zee Business हिंदी बिजनेस न्यूज सेगमेंट में नंबर वन माना जाता है और इसने "Kona Kona Investor" जैसी सीरीज भी शुरू की है।

रीजनल चैनल्स की बात करें तो Zee Kalak, Zee Bihar Jharkhand, Zee Rajasthan, Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh, Zee Delhi NCR Haryana और Salaam TV अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। यह दिखाता है कि कंपनी की पकड़ सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि रीजनल लेवल पर भी काफी मजबूत है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1FY26) के नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी की नेट सेल्स ₹182.36 करोड़ रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹19.78 करोड़ रहा, जबकि नेट लॉस ₹8.81 करोड़ दर्ज किया गया।

वहीं अगर वार्षिक नतीजों (FY24) को देखें तो कंपनी की नेट सेल्स ₹622 करोड़ रही और इसे ₹119 करोड़ का घाटा हुआ। हालांकि कंपनी ने अपने कर्ज में कमी की है। मार्च 2024 में जहां कंपनी का कर्ज ₹174 करोड़ था, वहीं मार्च 2025 तक यह घटा दिया गया।

कंपनी के प्रमोटर AUV Innovations LLP ने 21 अगस्त 2025 को कंपनी के 1 करोड़ शेयर खरीदे। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।

कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹770 करोड़ है। 52 हफ्ते के लो ₹10.60 से यह शेयर अब तक 22% ऊपर आ चुका है। हालांकि 52 हफ्ते के हाई ₹26.29 से अभी भी यह काफी नीचे है।