इस खबर के बाद गिर गए Yes Bank के शेयर, जानिए क्यों?

आज यस बैंक के शेयरों में शुरूआती कारोबार में गिरावट देखी गई क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दो जापानी लेंडर सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) और एमयूएफजी अब यश बैंक में हिस्सा खरीद से पीछे हट गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) यस बैंक में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहता था।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सौदे में शामिल व्यक्तियों के अनुसार, संभावित मतभेदों के कारण, कम से कम फिलहाल के लिए, इस सौदे में देरी हो सकती है।इससे पहले रिजर्व बैंक ने कथित तौर पर इस बात पर चिंता जताई कि विदेशी बैंक देश में अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी कैसे हासिल कर सकते हैं। प्रबंधन ने जमा राशि जुटाने से संबंधित प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे कुल जमा राशि 1.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

