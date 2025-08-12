Yatra Online Share Price: टूर एंड ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड (Yatra Online Ltd) के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में आज 13.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

सुबह 11:28 बजे तक शेयर एनएसई पर 13.62% या 15.65 रुपये चढ़कर 130.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 13.55% या 15.59 रुपये की तेजी के साथ 130.63 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी ने हाल ही में अपने Q1 FY26 रिजल्ट को जारी किया है जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इस पर अपनी राय देते हुए स्टॉक में 48% की तेजी आने की उम्मीद जताई है और इसका टारगेट प्राइस दिया है।

Yatra Online पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Yatra की पहली तिमाही (1Q) में ग्रॉस बुकिंग्स (GBR) में 9.3% की सालाना बढ़त हुई, जबकि इससे पहले की दो तिमाहियों (3Q में इसमें 3.5 और 4Q FY 25 में 6.4% की गिरावट आई थी। इस बढ़त की वजह कॉरपोरेट ट्रैवल बुकिंग्स में ~20% की मजबूती रही, जिसने B2C सेगमेंट की कमजोरी की भरपाई कर दी।

सेगमेंट के हिसाब से देखें तो एयर बुकिंग्स में सिर्फ 4% की बढ़त हुई, जबकि होटल्स और पैकेजेज (H&P) बिजनेस में 43% की बढ़त देखने को मिली।

H&P का योगदान बढ़ने और एयर टिकटिंग पर मिलने वाले मार्जिन में सुधार (GRB का 4.6%, जबकि पिछले साल 3.1%) की वजह से, सर्विस कॉस्ट को घटाकर देखी गई कंसोलिडेटेड रेवेन्‍यू में 43.8% की सालाना बढ़त हुई।

ऑपरेशन में सुधार की वजह से EBITDA मार्जिन भी 1QFY25 के 4.6% से बढ़कर 1QFY26 में 11.0% हो गया (पिछली तिमाही में 7.8% था)।

कम आधार की वजह से EBITDA और PAT में लगभग 4 गुना और 3 गुना की सालाना बढ़त हुई, और ये आंकड़े JM के अनुमान से 126% और 88% बेहतर रहे।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26 के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्‍यू (सर्विस कॉस्ट घटाकर) में 29% और एडजस्टेड EBITDA में 66% की बढ़त हो सकती है जो कंपनी के गाइडेंस से ज्यादा है क्योंकि 1Q के नतीजे मजबूत रहे हैं।

Yatra Online Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 170 रुपये का दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने इसका करंट मार्केट प्राइस 115 रुपये के आधार पर 48% के अपसाइड की उम्मीद जताई है।

