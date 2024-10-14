Brightcom के शेयरों में ट्रेडिंग फिर होगी शुरू? कंपनी ने किया बड़ा एलान

Brightcom Group के निवेशकों को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। ब्राइटकॉम समूह ने अपने वीकली अपडेट में एलान की है कि वह अपने मए शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी करने के एक दिन के अंदर ट्रेडिंग निलंबन रद्द करने के लिए आवेदन करेगा। कंपनी की ओर से कहा गया है कि हमारी टॉप कंप्लायंस प्राथमिकता है ताकि ट्रेडिंग जल्दी से इसे फिर से शुरू हो सके।

ब्राइटकॉम समूह के शेयर चार महीनों से नियमित ट्रेडिंग के लिए बंद हैं, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे निवेशक काफी संकट में हैं। वो सिर्फ ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करते हैं और 'Z' ग्रुप के शेयरों में वर्गीकृत हैं, जहां ट्रेडिंग हफ्ते के पहले दिन ही होती है।

कंपनी ने प्रजेन्टेशन में कहा है कि छोटे रिटेल शेयरधारकों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि पिछले दो तिमाहियों के लिए शेयरधारिता पैटर्न अभी तक एक्सचेंजों पर अपलोड नहीं किया गया है। जून और सितंबर 2024 की तिमाही के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न सोमवार या मंगलवार को जारी होने की संभावना है, जो प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

आने वाली सालाना जनरल मीटिंग (AGM) पर आगे बताते हुए ग्रुप ने कहा कि AGM नोटिस अगले 10 दिनों में भेजने की योजना है और इसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह AGM वित्तीय वर्ष 2023 के लिए है।

Brightcom Group का कहना है कि NSE के दायित्व भी इस सप्ताह पूरे किए गए हैं। कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।

कंप्लायंस के अलावा ब्राइटकॉम समूह ने कहा कि सभी दूसरे बिजनेस को ट्रैक पर रहना जारी है और कोई महत्वपूर्ण डिस्रप्शन नहीं है। यह इजराइल में युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए पुनर्गठन और कार्य योजना पर विचार कर रहा है।



