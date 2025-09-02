scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर सहित अन्य शुगर स्टॉक्स में 14% की बड़ी रैली - जानिए वजह

बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर सहित अन्य शुगर स्टॉक्स में 14% की बड़ी रैली - जानिए वजह

बीएसई पर श्री रेणुका शुगर का शेयर 14% बढ़कर ₹32.80 पर पहुंचा और कंपनी का मार्केट कैप ₹6,892 करोड़ हो गया। धामपुर शुगर 11.50% चढ़कर ₹142.20 पर पहुंचा, जबकि इसका मार्केट कैप ₹901 करोड़ पर जा पहुंचा।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 2, 2025 10:08 IST

Sugar Stocks Today: मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी के बीच शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी सरकार के एक फैसले के बाद आई है।

दरअसल सरकार ने 2025/26 सप्लाई ईयर से गन्ने के जूस, सिरप और सभी प्रकार के शीरे से एथनॉल उत्पादन पर लगी पाबंदी हटा दी है। इस खबर के बाद से आज शुगर स्टॉक्स में 14% तक उछाल आया।

advertisement

भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, ने मौजूदा मार्केटिंग ईयर में गन्ने की आपूर्ति घटने के चलते एथनॉल उत्पादन पर रोक लगाई थी। पाबंदियां हटने से कंपनियों को अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुलेगा और यही निवेशकों की खरीदारी की वजह बनी।

बीएसई पर श्री रेणुका शुगर का शेयर 14% बढ़कर ₹32.80 पर पहुंचा और कंपनी का मार्केट कैप ₹6,892 करोड़ हो गया। धामपुर शुगर 11.50% चढ़कर ₹142.20 पर पहुंचा, जबकि इसका मार्केट कैप ₹901 करोड़ पर जा पहुंचा। मगध शुगर एंड एनर्जी का शेयर 12% बढ़कर ₹598.80 पर पहुंचा और मार्केट कैप ₹815.55 करोड़ हो गया।

उगार शुगर में भी 12% की बढ़त दर्ज की गई और इसका शेयर ₹48.69 पर पहुंचा, जिससे कंपनी का मार्केट कैप ₹536 करोड़ रहा। बलरामपुर चीनी मिल्स 7% उछलकर ₹584.80 पर पहुंचा और इसका मार्केट कैप ₹11,680 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं, अवध शुगर एंड एनर्जी 4.89% की तेजी के साथ ₹773 पर और इसका मार्केट कैप ₹1,521 करोड़ पर रहा। ईआईडी पैरी 3.67% बढ़कर ₹1,171.45 पर पहुंच गया।

कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि नए एथनॉल सप्लाई ईयर (1 नवंबर 2025 से शुरू) में चीनी मिलें और डिस्टिलरी बिना किसी क्वांटिटेटिव लिमिटेशन के एथनॉल बना सकेंगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 2, 2025