Sensex and Nifty Today: तीन दिनों की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दोनों इंडेक्स करीब 1% चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

खबर लिखे जानें तक सुबह 11:54 बजे तक सेंसेक्स 0.91% या 766.94 अंक चढ़कर 85,353.95 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी50 इंडेक्स 0.95% या 246 अंक के साथ 26,130.80 अंक पर कारोबार कर रहा था।

मजबूत ग्लोबल संकेतों और मार्केट वैल्यूएशन में आई नरमी के चलते यह उछाल देखने को मिला है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों पर वॉल स्ट्रीट में रात भर तेजी रही, जिसका असर आज एशियाई बाजारों पर भी दिखा।

इन वजहों से आज भाग रहा सेंसेक्स और निफ्टी

बाजार में रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर बातचीत और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को लेकर भी उम्मीदें हैं। इसके अलावा, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की उम्मीद भी बाजार में तेजी का एक कारण है। बुधवार को तेजी आने का एक कारण यह भी था कि वैल्यूएशन में नरमी (Easing Valuation) के चलते विदेशी निवेश की वापसी की उम्मीद जगी है।

एक्सपर्ट की राय

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजयकुमार ने कहा कि बुनियादी बातें बताती हैं कि बाजार एक नए शिखर की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ समय की बात है। निवेशकों को इसी समझ के आधार पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

यूक्रेन ने संकेत दिया है कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रशासन का गहन राजनयिक प्रयास फल दे सकता है। इसके बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतें 1 फीसदी गिरकर बंद हुईं। अमेरिका में भी डॉव जोंस रात भर में 1.43 फीसदी चढ़कर 47,112.45 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक सूचकांक एसएंडपी 500 भी 0.91 फीसदी चढ़कर 6,765.88 पर पहुंच गया।

विजयकुमार ने रिटेल निवेशकों के लिए सबसे अच्छी रणनीति बताते हुए कहा कि रिटेल निवेशकों के लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि वे ट्रेडिंग से बचें और धीरे-धीरे अच्छी क्वालिटी वाले ग्रोथ स्टॉक्स को इकट्ठा करें, जो अस्थिरता के कारण आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध होंगे।

ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर ने बताया कि निफ्टी 26,000 के अहम मार्क के ठीक ऊपर है। यह जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जहां भारी कॉल राइटिंग है, जो ऊंचे स्तरों पर लगातार बिकवाली दबाव का संकेत देता है।

उन्होंने कहा कि नीचे की ओर, 25,900-25,850 के आसपास मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है, जहां पर्याप्त पुट पोजीशन हैं। जब तक निफ्टी इस सपोर्ट बैंड के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार का रुख सकारात्मक रहने की उम्मीद है। 26,100 से ऊपर की निर्णायक ब्रेकआउट 26,250-26,300 की ओर जाने का रास्ता खोल सकती है, जबकि 25,850 से नीचे फिसलने पर 25,750 की ओर शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है।