इस 30 रुपए के शेयर में तूफानी तेजी क्यों? 2024 में अब तक 55 प्रतिशत रिटर्न

30 रुपए के स्मॉल कैप शेयर में बंपर तेजी देखने को मिली। सोमवार को Vakrangee Ltd के शेयर 10 प्रतिशत तक चढ़ गए। पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब 35 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 16, 2024 10:58 IST

30 रुपए के स्मॉल कैप शेयर में बंपर तेजी देखने को मिली। सोमवार को Vakrangee Ltd के शेयर 10 प्रतिशत तक चढ़ गए। पिछले एक महीने में ये स्टॉक करीब 35 प्रतिशत रिटर्न दे चुका है।

कंपनी के बोर्ड ने कहा कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 दिसंबर यानि शनिवार को एक बैठक करेगी। जिसमें राइट्स इश्यू, वारंट्स, प्रिफरेन्शियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीटूशंस प्लेसमेंट या किसी दूसरे नियमों के तहत तरीके से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

यह स्टॉक बीएसई पर 9.97 प्रतिशत चढ़कर ₹30.54 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसमें 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। साल 2024 में अब तक 55.17 प्रतिशत तक बढ़ा है।

BSE और NSE को दी गई फाइलिंग में Vakrangee Ltd ने कहा कि उसकी बोर्ड मीटिंग राइट्स इश्यू, वारंट्स, प्रिफरेन्शियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीटूशंस प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी, जो कि कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी समेत सभी आवश्यक कानूनी अनुमतियों के अधीन होगा।

Vakrangee Ltd ने कहा कि उसने बोर्ड के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक में भाग लेने का विकल्प दिया है, यदि आवश्यक हो।

इसके अतिरिक्त, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि SEBI (इंसाइडर ट्रेडिंग पर पाबंदी) नियमों, 2015 के तहत जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और कंपनी के ‘इंसाइडर ट्रेडिंग - कोड ऑफ कंडक्ट’ के तहत, हम सूचित करते हैं कि कंपनी के सिक्योरिटीज में लेन-देन करने के लिए डिज़ाइनटेड व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए ट्रेडिंग विंडो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 24 दिसंबर 2024 तक बंद रहेगी।

बिजनेस मॉडल
साल 1990 में Vakrangee Ltd स्थापित हुई थी, भारत की सबसे बड़ी लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म है। यह शहरी और गांव बाजारों में रियल-टाइम बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, एटीएम, बीमा, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स (स्वास्थ्य सेवाओं सहित) और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करता है।

इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने भारतीय केंद्रीय बैंक के साथ कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (CBC) के रूप में एक समझौता किया था, ताकि पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। पिछले महीने, इसने Bangiya Gramin Vikash Bank (BGVB) के साथ भी एक समझौता किया था, ताकि कंपनी केंद्र नेटवर्क के जरिए से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
