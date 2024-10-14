scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBajaj Housing Finance में भारी गिरावट क्यों? क्या खरीदारी का मौका

Bajaj Housing Finance में भारी गिरावट क्यों? क्या खरीदारी का मौका

Bajaj Housing Finance के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। 14 अक्टूबर को इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 6 प्रतिशत नीचे आ गया। ऐसे में समझते हैं कि स्टॉक में गिरावट की वजह क्या है और इन लेवल्स पर निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 14, 2024 13:07 IST

Bajaj Housing Finance के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। 14 अक्टूबर को इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 6 प्रतिशत नीचे आ गया। ऐसे में समझते हैं कि स्टॉक में गिरावट की वजह क्या है और इन लेवल्स पर निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए?

advertisement

क्यों आई गिरावट?
तो सबसे पहले स्टॉक में गिरावट का कारण जानते हैं। शेयरधारकों के लिए एक महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म हो गया है। शेयर 5% से ज्यादा की गिरावट NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में भी देखने को मिली। एक महीने के लॉक-इन पीरियड के खत्म होने से 12.6 करोड़ शेयर, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 1.5% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अब ट्रेडिंग के उपलब्ध हो गए हैं। शेयरों की इस बढ़ोतरी से स्टॉक पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। IIFL सिक्योरिटीज ने बताया कि ये लॉक-इन पीरियड खत्म होने का पहला चरण है, जिसमें तीन महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त होने के बाद 12.6 करोड़ और शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे, जो 12 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगी।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO 16 सितंबर को शानदार बाजार में डेब्यू किया, जिससे निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया। शेयर ₹150 प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, जो ₹70 के इश्यू प्राइस से 114.29% का बड़ा प्रीमियम था। यहां तक के स्टॉक 18 सितंबर को सिर्फ दो दिन बाद ₹188.45 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद स्टॉक पर नीचे की ओर दबाव पड़ा। अपने हाई पर पहुंचने के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने धीरे-धीरे गिरावट देखी गई। जो 8 अक्टूबर तक ₹129.85 पर आ गई। लॉक-इन पीरियड खत्म होने के साथ ही स्टॉक पर बिक्री का दबाव जारी रहा, जिससे आज 5% की गिरावट आई।

एक्सपर्ट की राय

अब ऐसे में निवेशकों के बीच सवाल है कि स्टॉक में करना क्या चाहिए? जिनके पास IPO अलॉटमेंट से शेयर हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी? नए निवेशकों के लिए क्या खरीदारी का मौका है?
बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि स्टॉक अपने हाई 188 रुपए प्रति शेयर से काफी नीचे आ चुका है। अब ऐसे में स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए। रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखना चाहिए। 130 से 140 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी की जा सकती है। निवेशक 115 से 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 155-160 का रजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 14, 2024