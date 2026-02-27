Why is market down today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:58 बजे तक निफ्टी 0.72% या 182.75 प्वाइंट गिरकर 25,313.80 अंक पर ट्रेड कर रहा था और सेंसेक्स 0.64% या 522.64 अंक टूटकर 81,725.97 अंक पर कारोबार कर रहा था।

सुबह 11:58 बजे तक सेंसेक्स के कंपनियों का हाल

चौतरफा बिकवाली, मिड और स्मॉलकैप भी लाल

बीएसई पर 1,411 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 2,240 शेयर गिरे। 199 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 199 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे, जबकि 68 शेयरों ने नया हाई छुआ।

बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 700 अंक टूटकर 44,246 पर और स्मॉलकैप इंडेक्स 1,050 अंक गिरकर 46,825 पर आ गया। सेक्टरवार बैंकिंग, ऑटो और कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा दबाव दिखा।

आईटी शेयरों ने संभाला मोर्चा

दिलचस्प यह रहा कि आईटी शेयरों में खरीदारी दिखी। Infosys, HCL Technologies, Tech Mahindra और Tata Consultancy Services में 2.25% तक की तेजी आई।

वहीं InterGlobe Aviation, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra और Bharti Airtel सेंसेक्स के टॉप लूजर्स में रहे।

आज क्यों टूटा बाजार?

अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर दिखा। Nasdaq Composite 280 अंक गिरा, जबकि S&P 500 37 अंक फिसला। हालांकि Dow Jones Industrial Average 17 अंक चढ़ा। एशिया में Hang Seng Index और KOSPI भी दबाव में रहे।

अमेरिका-ईरान तनाव और जिनेवा में बेनतीजा बातचीत ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की चेतावनियों ने माहौल और अस्थिर किया। इस बीच India VIX 5% चढ़कर 13.68 पर पहुंच गया, जो बाजार में बढ़ती अस्थिरता का संकेत है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट, आनंद जेम्स ने कहा कि ऊपरी स्तरों से लगातार दबाव निराशाजनक है, लेकिन 25,670 के ऊपर ब्रेक मिलने पर मजबूती दिख सकती है। 25,300 के नीचे गिरावट रुख बदल सकती है।