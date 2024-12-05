क्यों भाग रहा है HDFC Bank का शेयर?

HDFC Bank लिमिटेड ने स्टॉक प्रदर्शन के मामले में अपने बड़े निजी बैंक साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है और एमके ग्लोबल का मानना है कि इसके पीछे अच्छे कारण हैं। पिछले एक महीने में इस बैंक के शेयर में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी अवधि में आईसीआईसीआई बैंक में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और एक्सिस बैंक लिमिटेड में आधा प्रतिशत की गिरावट आई है। एमके ग्लोबल ने कहा कि एचडीएफसी बैंक का बेहतर प्रदर्शन इसके अपेक्षाकृत बेहतर मार्जिन, असुरक्षित ऋणों में बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रमुख कारण हैं

इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक अपनी एनबीएफसी सहायक कंपनी - एचडीबी फिन का आईपीओ लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये के ओएफएस सहित 12,500 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो नियामक आवश्यकता के अनुरूप है और मूल्य अनलॉक करने के लिए भी है।

ब्रोकरेज ने कहा, "तरलता की तंगी के बीच, सीआरआर में कटौती के माध्यम से तरलता को आसान बनाने की चर्चा बढ़ रही है, जिसे यदि आरबीआई लागू करता है, तो यह दबाव कम हो सकता है और एचडीएफसी बैंक के लिए यह सकारात्मक होगा (सीआरआर में 50 आधार अंकों की कटौती से एनआईएम पर 2-3 आधार अंकों का लाभ हो सकता है)।

ब्रोकरेज ने दिसंबर 2026 के स्टैंडअलोन बैंक के समायोजित बुक वैल्यू के 2.2 गुना और 300 रुपये प्रति शेयर की सहायक कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर 2,000 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है।

एमके ने कहा कि बैंक ने दूसरी तिमाही में जमा वृद्धि को बढ़ाया है, जो मौसमी कारकों के कारण तीसरी तिमाही में संभवतः थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन चौथी तिमाही में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए उसकी ऋण वृद्धि, प्रणाली की तुलना में कम हो सकती है, जो कि वित्त वर्ष 2026 में प्रणाली की वृद्धि के समान होगी तथा वित्त वर्ष 2027 में प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करेगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।