Newsशेयर बाज़ारShare Market क्यों हुआ क्रैश? 2 दिन में 13 लाख करोड़ स्वाहा!

Share Market क्यों हुआ क्रैश? 2 दिन में 13 लाख करोड़ स्वाहा!

Nifty 50 इंडेक्स मंगलवार को अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। दो दिनों के अंदर निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। आइये बाजार में गिरावट के अहम कारणों के बारे में जानते हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 22, 2024 16:50 IST

Nifty 50  इंडेक्स मंगलवार को अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। दो दिनों के अंदर निवेशकों के 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए।वहीं मंगलवार को करीब 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। आइये बाजार में गिरावट के अहम कारणों के बारे में जानते हैं।
 
निफ्टी इंडेक्स ने 24,500 के स्तर को तोड़ दिया और यह 14 अगस्त के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर 24,472 पर बंद हुआ। जिसमें 309 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में शामिल 50 स्टॉक्स में से 48 लाल निशान में बंद हुए, जिनमें 4% तक की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स 931 अंक गिरकर 80,221 पर बंद हुआ। मिडकैप इंडेक्स 1,504 अंक गिरकर 56,174 पर पहुंच गया, जो पिछले दो सेशन में 5% की गिरावट दिखाता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 706 अंक घटकर 51,257 के लेवल पर आ गया। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई 60,924 से लगभग 7% गिर चुका है, जिसे चालू वित्त वर्ष के 24 सितंबर को हासिल किया गया था। तब से, इंडेक्स करेक्शन के मोड में है।

गिरावट की बड़ी वजह

गिरावट का एक बड़ा कारण विदेशी निवेशक (FIIs) के जरिए जबरदस्त बिकवाली जारी है। फेस्टिव सीजन अक्तूबर महीने में विदेशी निवेशकों ने 10 बिलियन डॉलर शेयर मार्केट से निकाले हैं। इससे पहले मार्च 2020 में जब बाजार क्रैश हुआ था तब FIIs ने 7.9 बिलियन डॉलर भारतीय बाजारों से निकाले थे। ऐसे में भारतीय शेयर बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। जिससे पिछले दो सत्रों में लगभग ₹13 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि Q2 में कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बहुत दमदार नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से स्मॉल कैप स्टॉक पहले से ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रह हैं। जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका के 2024 के चुनाव के आसपास की अनिश्चितता के सेंटीमेंट्स ने भी बाजार पर दबाव बनाए हैं।

वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। जिसमें PSU बैंक इंडेक्स 4% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा नुकसान कराने वाला इंडेक्स बना है।

Supreme Industries के शेयर मंगलवार, 22 अक्टूबर को 10% तक गिर गए, जब कंपनी ने प्लास्टिक पाइप के वॉल्यूम के लिए बढ़ोतरी का अनुमान 25% से घटाकर 16% से 18% के बीच कर दिया।

वहीं सरकारी डिफेंस कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.ने अपनी बोर्ड मीटिंग के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की। कंपनी एक ₹10 के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो ₹5 के फेस वैल्यू वाले शेयरों में विभाजित करेगी। लेकिन शेयर में बड़ी गिरावट रही।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 22, 2024