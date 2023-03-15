क्यूं गिर गया IndusInd का शेयर?
जेफरीज और सिटी ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है जबकि मार्गन स्टेनली ने ओवरवेटकी रेटिंग दी है. जेपी मार्गन ने स्टाक् पर अभी न्यूट्रल रवैया अपनाया है. सिटी ने बैंक का टारगेट 1420 प्रति शेयर रखा है. सिटी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में 2 परसेंट से ज्यादा आरओए और 17 परसेंट से ज्यादा आऱओई देने की दिशा में बैंक की ग्रोथ पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए.
क्यूं गिर गया IndusInd का शेयर?
नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के बाद इंडसइंड बैंक में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा क्या है कि बैंक में नए एमडी के आते ही शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इंडसइंड बैंक के नए एमडी औऱ सीईओ सुमंत कथपालिया को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। इससे कथपालियाअगले दो साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सुमंत कथपालिया साल 2008 में बैंक से जुड़े थे। बोर्ड ने 3 साल के लिए मंजूरी मांगी थी लेकिन ये मंजूरी अब 2 साल के लिए दी गई है। नए एमडी और सीईओ के बनने के लिए कई रेटिंग्स एजेंसियों ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है।
जेफरीज और सिटी ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है जबकि मार्गन स्टेनली ने ओवरवेटकी रेटिंग दी है। जेपी मार्गन ने स्टाक् पर अभी न्यूट्रल रवैया अपनाया है. सिटी ने बैंक का टारगेट 1420 प्रति शेयर रखा है। सिटी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में 2 परसेंट से ज्यादा आरओए और 17 परसेंट से ज्यादा आऱओई देने की दिशा में बैंक की ग्रोथ पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
जेफरीज ने न्यूट्रल राय रखी है जबकि टारगेट 1400 से घटाकर 1060 कर दिया है। हालांकि मार्गन स्टेनली स्टाक को लेकर काफी बुलिश है। मार्गन स्टेनली ने शेयर का टारगेट 1525 रखा है। ब्रोकर फर्म का कहना है कि सीईओ को 3 साल की बजाए 2 साल की नियुक्ति देने का फैसला समझ से परे हैं। हालांकि जेफरीज ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है.जेफरीज ने शेयर का टारगेट 1550 रूपये रखा है। बोर्ड द्वारा सीईओ का कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने के अनुमोदन के बाद आरबीआई ने 2 साल के लिए ही मंजूरी दी है। ये आऱबीआई के द्वारा आंतरिक नियंत्रण, फंडिंग और अंडरराइटिंग को बेहतर किए जाने की इच्छा को दर्शाता है। नए एमडी और सीईओ की नियुक्त के बाद आज शेयर में गिरावट देखी जा रही है।