क्यूं गिर गया IndusInd का शेयर?

जेफरीज और सिटी ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है जबकि मार्गन स्टेनली ने ओवरवेटकी रेटिंग दी है. जेपी मार्गन ने स्टाक् पर अभी न्यूट्रल रवैया अपनाया है. सिटी ने बैंक का टारगेट 1420 प्रति शेयर रखा है. सिटी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में 2 परसेंट से ज्यादा आरओए और 17 परसेंट से ज्यादा आऱओई देने की दिशा में बैंक की ग्रोथ पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए.

New Delhi,UPDATED: May 5, 2023 15:56 IST
नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के बाद इंडसइंड बैंक में गिरावट देखी जा रही है। ऐसा क्या है कि बैंक में नए एमडी के आते ही शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इंडसइंड बैंक  के नए एमडी औऱ सीईओ सुमंत कथपालिया को आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। इससे कथपालियाअगले दो साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। सुमंत कथपालिया साल 2008 में बैंक से जुड़े थे। बोर्ड ने 3 साल के लिए मंजूरी मांगी थी लेकिन ये मंजूरी अब 2 साल के लिए दी गई है। नए एमडी और सीईओ के बनने के लिए कई रेटिंग्स एजेंसियों ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है।

जेफरीज और सिटी ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है जबकि मार्गन स्टेनली ने ओवरवेटकी रेटिंग दी है। जेपी मार्गन ने स्टाक् पर अभी न्यूट्रल रवैया अपनाया है. सिटी ने बैंक का टारगेट 1420 प्रति शेयर रखा है। सिटी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में  2 परसेंट से ज्यादा आरओए और 17 परसेंट से ज्यादा आऱओई देने की दिशा में बैंक की ग्रोथ पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

जेफरीज ने न्यूट्रल राय रखी है जबकि टारगेट 1400 से घटाकर 1060 कर दिया है। हालांकि मार्गन स्टेनली स्टाक को लेकर काफी बुलिश है। मार्गन स्टेनली ने शेयर का टारगेट 1525 रखा है। ब्रोकर फर्म का कहना है कि सीईओ को 3 साल की बजाए 2 साल की नियुक्ति देने का फैसला समझ से परे हैं। हालांकि जेफरीज ने बैंक पर खरीदारी की राय दी है.जेफरीज ने शेयर का टारगेट 1550 रूपये रखा है। बोर्ड द्वारा सीईओ का कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने के अनुमोदन के बाद आरबीआई ने 2 साल के लिए ही मंजूरी दी है। ये आऱबीआई के द्वारा आंतरिक नियंत्रण, फंडिंग और अंडरराइटिंग को बेहतर किए जाने की इच्छा को दर्शाता है। नए एमडी और सीईओ की नियुक्त के बाद आज शेयर में गिरावट देखी जा रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Mar 15, 2023