HAL, Paras Defence, Bharat Dynamics, Data Patterns: डिफेंस स्टॉक्स में आज तेजी क्यों?
पिछले तीन सत्रों की गिरावट के बाद आज डिफेंस शेयरों में जोरदार रिकवरी आई। शुरुआती कारोबार में Paras Defence 8%, Data Patterns 6.39%, BEML 5%, Apollo Micro Systems 6.5%, Bharat Dynamics 4%, Solar Industries 4.37%, HAL 2.42%, Bharat Forge 3% और Zen Technologies 3.6% तक चढ़े।
Defence Stocks: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद आज डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश का रक्षा उत्पादन ₹1.50 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के ₹1.27 लाख करोड़ से 18% अधिक है। 2019-20 के ₹79,071 करोड़ की तुलना में यह 90% की वृद्धि है।
पिछले तीन सत्रों की गिरावट के बाद आज डिफेंस शेयरों में जोरदार रिकवरी आई। शुरुआती कारोबार में Paras Defence 8%, Data Patterns 6.39%, BEML 5%, Apollo Micro Systems 6.5%, Bharat Dynamics 4%, Solar Industries 4.37%, HAL 2.42%, Bharat Forge 3% और Zen Technologies 3.6% तक चढ़े।
राजनाथ सिंह ने X पर लिखा कि एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ₹1,50,590 करोड़ के ऑल टाइम हाई आंकड़े पर पहुंचा है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 18% और 2019-20 की तुलना में 90% की जबरदस्त वृद्धि है।
इसी बीच, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के प्रमुख समीर कामत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता की सराहना की। यह ऑपरेशन 7 मई 2025 को शुरू हुआ था और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था।
कामत ने बताया कि इस मिशन में देश में विकसित प्रणालियों का अहम योगदान रहा, जिसमें आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें और एआई-आधारित निर्णय सहयोग प्रणाली शामिल थीं।
उन्होंने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (DIAT) के 14वें दीक्षांत समारोह में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और स्वदेशी तकनीकी क्षमता का ऐलान था। यह दुनिया के लिए संदेश था कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा घरेलू तकनीक से कर सकता है।