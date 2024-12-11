Railway stocks IRFC, IRCON, Titagarh में क्यों हो रही है तेजी?



बुधवार यानि 11 दिसंबर Railway stocks में उछाल दिखने का मिला, इन रेलवे कंपनियों में से अधिकांश हाल ही में नवंबर में बनाए गए निचले स्तरों से वापसी कर रहे हैं।

Indian Railways Finance Corporation (IRFC) के शेयर लगभग 5% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉक ₹160 के स्तर से ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस स्तर से ऊपर का बंद होना 20 सितंबर के बाद पहली बार होगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में IRFC एक नई एंट्री है और यह 29 नवंबर से F&O स्टॉक के रूप में ट्रेडिंग शुरू करने के बाद लगभग 10% बढ़ चुका है। स्टॉक अपने 18 नवंबर के निचले स्तर ₹137 से 20% ऊपर भी है।

Rail Vikas Nigam (Rail Vikas Nigam), जो हाल ही में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी है, ने अपने नवंबर के निचले स्तर ₹409 से 17% की रिकवरी देखी है। अन्य रेलवे कंपनियों जैसे IRCON इंटरनेशनल के शेयर भी लगभग 5% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। Titagarh Rail और Jupiter Wagons जैसे स्टॉक्स अपने PSU साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज के ट्रेडिंग सत्र में 9% तक की बढ़त देख रहे हैं।

IRCON इंटरनेशनल के शेयर 22 नवंबर के ₹183 के निचले स्तर से 27% तक रिकवर हो चुके हैं। रेलटेल के शेयर भी पिछले कुछ हफ्तों में कई आदेश जीतने के बाद लगभग 6% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी अपने 21 नवंबर के ₹360 के निचले स्तर से 27% ऊपर है।

BEML ने भी हाल ही में पिछले दो दिनों में ₹200 करोड़ से अधिक के ऑर्डर जीतने की घोषणा की है। रेलवे स्टॉक्स तब से फोकस में हैं जब केंद्रीय कैबिनेट ने ₹7,927 करोड़ की तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें जलगांव-मनमद चौथी लाइन, भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन, और प्रयागराज-मणिकपुर तीसरी लाइन शामिल हैं।

हालांकि हालिया निचले स्तरों से रिकवरी हुई है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी अपने सभी समय के उच्चतम स्तरों से नीचे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।



