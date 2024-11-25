तगड़े मुनाफे के लिए किन Stocks को Buy या Sell करें?
झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जिसमें दोनों ही राज्यों में वर्तमान सरकार की ही दोबारा से सत्ता में वापसी हुई है। जो शेयर बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि दलाल स्ट्रीट पर हलचल बढ़ सकती है। वैश्विक रुझान और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की गतिविधियां इस हफ्ते शेयर बाजारों की दिशा तय करेंगी।
ऐसे में Arihant Capital Markets के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मिलेन वासुदेओ ने कुछ स्टॉक्स में खरीदारी और बिकवाली की सलाह दी है। उनका कहना है कि आज के सत्र में ट्रेडर्स को इस स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए।
National Aluminium Company - खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹308-330 | स्टॉप लॉस: ₹230
हम नलको के डेली चार्ट्स पर उच्चतम उच्च (Higher High) का गठन देख रहे हैं। इसके अलावा, मोमेंटम इंडिकेटर RSI सकारात्मक रूप से स्थिति में है और स्टॉक भी बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इन सभी कारकों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ऊपर की ओर मोमेंटम जारी रह सकता है। इसलिए, आप स्टॉक को वर्तमान स्तरों पर खरीद सकते हैं और ₹230 के स्टॉप लॉस के साथ ₹308-330 के लक्ष्य को 2 हफ्तों में हासिल कर सकते हैं।
Tata Motors | बेचें | टारगेट प्राइस: ₹730-690 | स्टॉप लॉस: ₹840
हम टाटा मोटर्स के डेली चार्ट्स पर निम्नतम उच्च (Lower Top Lower Bottom) का गठन देख रहे हैं। इसके अलावा, मोमेंटम इंडिकेटर RSI नकारात्मक रूप से स्थिति में है। स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से भी कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। वर्तमान में स्टॉक ₹830 पर रजिस्टेंस का सामना कर रहा है। इसलिए, आप स्टॉक को ₹840 के स्टॉप लॉस के साथ ₹730-690 के लक्ष्य के लिए बेच सकते हैं, जो अगले 2 हफ्तों में हासिल हो सकता है।
Punjab National Bank | खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹113-120 | स्टॉप लॉस: ₹92
लंबे डाउनट्रेंड के बाद, हम देख रहे हैं कि PNB के स्टॉक्स ₹94 के स्तर पर सपोर्ट ले रहे हैं और दैनिक चार्ट्स पर उच्चतम उच्च का गठन कर रहे हैं। वर्तमान में स्टॉक बेंचमार्क सूचकांकों से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, मोमेंटम इंडिकेटर RSI सकारात्मक रूप से स्थिति में है। इसलिए, एक बाउंस की उम्मीद है। आप स्टॉक को वर्तमान स्तरों पर ₹92 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं और ₹113-120 के लक्ष्य को अगले 2 हफ्तों में प्राप्त कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।