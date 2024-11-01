अगले एक साल के लिए दमदार रिटर्न देने वाले कौन से स्टॉक खरीदें?

Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह का कहना है कि बेंचमार्क BSE सेंसेक्स अगले दिवाली तक 1 लाख के निशान तक जा सकता है और व्यापक NSE निफ्टी 28,000 के स्तर तक चढ़ सकता है। हालांकि वैश्विक आर्थिक रुझान, विशेष रूप से कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव निवेशक विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं।

समवत 2081 के लिए रवि सिंह ने निवेशकों को निवेशक करते समय सतर्क और चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी।

प्रश्न - अगले दिवाली के लिए आपके सेंसेक्स और निफ्टी के लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर - भारतीय बाजार लॉन्ग टर्म नजरिये के लिए वाकई अच्छे हैं, लेकिन अगले साल के कॉर्पोरेट अर्निंग, सरकारी नीतियों और वैश्विक आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अगर मौजूदा ग्रोथ की गति जारी रहती है तो निफ्टी 27,500 से 28,000 के बीच पहुंच सकता है, जबकि सेंसेक्स 1,00,000 के आसपास के लक्ष्य रख सकता है। निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। महंगाई, ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए जो त्योहारों के मौसम के दौरान बाजार की भावना को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रश्न - अगले एक साल में बाजार को में दमदार रिटर्न कौन से कैप स्टॉक्स दे सकते हैं? टारगेट और तर्क दें।

उत्तर - एक साल के निवेश के लिए छोटे-कैप स्टॉक्स पर विचार करते समय निम्नलिखित सिफारिशें की जा सकती हैं:

Andhra Paper: इस स्टॉक में हाल की ऊंचाई से 27 प्रतिशत की गिरावट आई है और अब ये पलटने के संकेत दे रहा है। इसे 97-100 रुपये की कीमत के बीच लंबी अवधि के लिए सिफारिश की जाती है, टारगेट्स के लिए 128-132 रुपये और स्टॉप लॉस 88 रुपये के नीचे रखा जाए।

Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd: यह स्टॉक 430-440 रुपये के प्रमुख सपोर्ट लेवल से मजबूत वापसी कर चुका है। 465-467 रुपये पर खरीदने की सलाह दी जाती है। संभावित अपसाइड सीमा 20 प्रतिशत से अधिक है। वहीं टारगेट्स 575-580 रुपये और स्टॉप लॉस 430 रुपये के नीचे रखा जाए।

Bliss GVS Pharma Ltd: वर्तमान में एक रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। अगर यह 130 रुपये से ऊपर जाता है तो इस स्टॉक में महत्वपूर्ण उछाल की उम्मीद है। 132 रुपये के ऊपर खरीदने की सिफारिश की जाती है, टारगेट्स के लिए 150-154 रुपये और स्टॉप लॉस 122 रुपये के नीचे रखा जाए।

ये स्टॉक्स सकारात्मक रिवर्सल के पैटर्न और सपोर्ट स्तर दिखाते हैं, जिससे इन्हें निवेश के लिए विचार करने योग्य बनाते हैं।

प्रश्न - तीन निफ्टी स्टॉक्स के नाम बताएं जो अगले एक साल में मजबूत रिटर्न दे सकते हैं। टारगेट प्राइस और पीछे के लॉजिक बताएं?

उत्तर - निफ्टी अपने शिखर से लगभग 8 प्रतिशत गिर चुका है और इसमें 23,600 की ओर और गिरावट आने की संभावना है। इसके बावजूद हम Bharat Electronics Ltd, State Bank of India और Britannia के शेयरों को जमा करने की सलाह देते हैं।

लगभग 25 प्रतिशत गिरने के बाद BEL के स्टॉक ने मजबूत वापसी की है और हम 284-286 रुपये के करीब लंबी स्थिति शुरू करने की सिफारिश करते हैं। टारगेट्स के लिए 320-330 रुपये और स्टॉप लॉस 265 रुपये के नीचे रखा जाए।

SBI ने अपने डिमांड जोन के पास एक अच्छा आधार बनाया है और आगे के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। हम 815-820 रुपये की कीमत के बीच लंबी स्थिति शुरू करने की सिफारिश करते हैं, टारगेट्स के लिए 900-920 रुपये और स्टॉप लॉस 770 रुपये के नीचे रखा जाए।

मजबूत रिवर्सल के मूल्य कार्रवाई के बाद Britannia दोनों शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म प्रदर्शन के लिए पॉजिटिव क्षमता दिखाता है। हम वर्तमान बाजार प्राइस 5,780 रुपये पर लंबे जाने की सिफारिश करते हैं। टारगेट्सय 6,400-6,500 रुपये, जो 11-13 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है। स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्टॉप लॉस 5,600 रुपये के नीचे रखा जाए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

