GVK Power, Kamdhenu Ventures, HMA Agro समेत किन स्टॉक्स ने किया बर्बाद? 2025 में क्या होगा

जहां BSE Sensex, BSE Midcap, और BSE Smallcap इंडेक्स के 70% स्टॉक्स ने इस कैलेंडर साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर लगभग 325 स्टॉक्स को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा है।

BSE Smallcap इंडेक्स में 2024 में सबसे ज्यादा गिरावट Fusion Micro Finance में आई है, जो अब तक लगभग 68% गिर चुका है। कंपनी के शेयर 29 दिसंबर 2023 को ₹576 से गिरकर 13 दिसंबर, 2024 को ₹186.75 पर पहुंच गए। Spandana Sphoorty Financial और Filatex Fashions भी इसी अवधि में लगभग 67% तक गिर गए।

advertisement

Smallcap स्पेस में HMA Agro Industries, GVK Power & Infrastructure, Kamdhenu Ventures, और India Pesticides ने भी साल के अब तक 51%, 50%, 48%, और 47% की गिरावट देखी है। दूसरी ओर BSE Smallcap इंडेक्स YTD 33.5% बढ़ा है।

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए?

ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी HSBC ने कहा कि हम भारतीय बड़े कैप स्टॉक्स को छोटे और मिड-कैप स्टॉक्स पर प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन तुलनात्मक रूप से आकर्षक है और उनका एर्निंग्स प्रोफाइल बेहतर है।

BSE Midcap इंडेक्स ने YTD 30% की वृद्धि की है, जबकि Zee Entertainment Enterprises ने YTD लगभग 52% गिरावट देखी है। Aarti Industries, Bandhan Bank, Relaxo Footwears, IDBI First Bank और AU Small Finance Bank ने भी इस कैलेंडर वर्ष में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है।

कुल मिलाकर 2024 भारतीय शेयर बाजार के लिए अक्टूबर से काफी उतार-चढ़ाव वाला वर्ष साबित हुआ है। NSE Nifty और BSE Sensex ने सितंबर में अपने उच्चतम स्तरों को छुआ, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में तेज गिरावट आई। यह उथल-पुथल वैश्विक आर्थिक कमजोरी, भू-राजनीतिक तनाव, ऊंची वैल्यूएशन और अमेरिका और भारत में चुनावों के जरिए प्रेरित थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने सितंबर तक ₹93,000 करोड़ का शेयर खरीदा था, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ₹1.10 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे।

अब तक 2024 में 30-शेयर वाले Sensex पैक में से आठ कंपनियों ने निवेशकों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। IndusInd Bank ने दिसंबर 2023 से अब तक 38% की गिरावट दर्ज की है। Asian Paints, Nestle India और Hindustan Unilever ने भी इसी अवधि में क्रमशः 29%, 15% और 10% की गिरावट देखी है। Kotak Mahindra Bank और Titan Company भी YTD 5% गिर गए हैं। BSE Sensex अब तक 2024 में लगभग 14% बढ़ चुका है।

JM Morgan Asset Management के अनुसार, भारत गिरते दरों और मजबूत सर्विस के एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण मजबूत आय की गति बनाए रखेगा। हाल ही में विदेशी निवेशों में वृद्धि रुक गई है, क्योंकि ऊंची शेयर वैल्यूएशन ने घरेलू निवेशकों के मजबूत निवेश के कारण इसे बल प्रदान किया है। इससे बाजार में सुधार हो सकता है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेश का मामला अभी भी अत्यधिक आकर्षक है। इसके अलावा भारत EM एशिया में "फ्रेंडशोरिंग" के लिए प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने और निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है।

advertisement

HSBC ने कहा कि हम भारत और ASEAN में घरेलू-प्रेरित अवसरों को आशाजनक मानते हैं, जो युवा जनसंख्या, बढ़ती मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं और टेक्नोलॉजी से बेहतर रिटर्न दिखते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।