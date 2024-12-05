इस साल शेयर बाजार में किन IPO ने मचाई धूम!

इस साल शेयर बाजार में IPOs ने कई कीर्तमान ध्वस्त कर दिए हैं। पहले तो जहां इस साल IPO के जरिए सबसे ज्यादा रकम जुटाने का रिकॉर्ड कायम होने वाला है वहीं रिटर्न के लिहाज से भी ये साल निवेशकों की झोली भरने में कामयाब रहा है। खास बात है कि लिस्टिंग के दिन ही IPOs ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। इससे ये साल आईपीओ निवेशकों के लिए बेहद खास साबित हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक दो-तिहाई यानी 76 में से 75 परसेंट कंपनियों के आईपीओ ने लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को भारी मुनाफा दिया है। इन कंपनियों ने लिस्टिंग के दिन औसतन 28 परसेंट का रिटर्न दिया है। 48 कंपनियों ने डबल डिजिट में मुनाफा दिया है। कुछ कंपनियों ने तो पहले ही दिन निवेशकों को उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाया। इनमें

-KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन

-बजाज हाउसिंग फाइनेंस

-BLS ई-सर्विसेज

-विभोर स्टील ट्यूब्स जैसी कंपनियां शामिल हैं

इन्होंने लिस्टिंग के दिन 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस साल आईपीओ की सफलता के पीछे कई वजह हैं। अगर अलग वजहों की बात करें तो कंपनियों की समझदारी से तय की गई प्राइसिंग ने इनको हिट बनाने में बड़ा रोल निभाया है। वहीं शेयर बाजार का मजबूत प्रदर्शन भी निवेशकों को रिटर्न देने में कामयाब रहा है। इसके साथ ही सिस्टम में लिक्विडिटी की उपलब्धता भी रिटर्न दिलाने में मददगार रही है

इस साल का एक और खास पहलू रहा है विदेशी निवेशकों की भागीदारी। आईपीओ में इनकी बढ़ती दिलचसपी ने इन्हें सफल बनाने का काम किया है। इससे ये साफ होता है कि 2024 आईपीओ के लिहाज से एक शानदार साल रहा है। लेकिन ये केवल निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन कंपनियों के लिए भी खास रहा, जिन्होंने सही रणनीति अपनाते हुए बाजार में अपनी शुरुआत की। माना जा रहा है कि इस साल की सफलता अगले साल भी दोहराई जा सकती है। दरअसल, शेयर बाजार में मजबूती और निवेशकों के भरोसे के चलते भविष्य में भी ज्यादा से ज्यादा कंपनयां आईपीओ लेकर आ सकती हैं। हालांकि, आईपीओ में मुनाफे की गारंटी नहीं होती, लेकिन इस साल की सफलता ने बाजार में एक नया जोश भरा है। आने वाले समय में अगर कंपनियां इसी तरह से समझदारी से अपने आईपीओ लॉन्च करती हैं, तो ये बाजार और निवेशकों के लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।