आज कौन से हैं ख़बरों वाले शेयर, किन शेयरों पर रखें नज़र

वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था। सत्र के अंत में सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 64,886 पर और निफ्टी 121 अंक फिसलकर 19,265 पर बंद हुआ था। लेकिन आज उन शेयरों पर एक नजर है जो आज खबरों में बने रह सकते हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर आज कंपनी की एजीएम से पहले फोकस में हैं। विश्लेषकों को जियो फाइनेंशियल, रिटेल और नई ऊर्जा व्यवसायों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। यह एजीएम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) में हिस्सेदारी की खरीद का बारीकी से अनुसरण करती है।

Paytm

चीनी टेक दिग्गज एंटफिन ने शुक्रवार को ब्लॉक डील के जरिए फिनटेक प्रमुख पेटीएम में 3.58% हिस्सेदारी लगभग 2,037 करोड़ रुपये में बेच दी है।

ज़ी

सोनी पिक्चर्स के साथ कंपनी के आसन्न विलय के बाद, ZEE एंटरटेनमेंट को MSCI ग्लोबल स्मॉलकैप इंडेक्स से बाहर रखा जाएगा।

ग्लैंड फार्मा

ग्लैंड फार्मा को हैदराबाद प्लांट के लिए अमेरिकी नियामक यूएसएफडीए से दो टिप्पणियों के साथ फॉर्म 483 प्राप्त हुआ है।

जीआर इंफ्रा

जीआर इंफ्रा को दिबांग के सिविल कार्य से संबंधित बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 3,637 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

बीईएल

नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान 3,289 करोड़ रुपये के नए रक्षा और गैर-रक्षा ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

BEL

वेदांता लिमिटेड ने कुछ लागतों में $1.16 बिलियन या 9,545 करोड़ रुपये की अस्वीकृति के बाद अपने राजस्थान तेल और गैस क्षेत्रों से उच्च भुगतान की मांग के खिलाफ मध्यस्थता जीती। ब्लॉक में क्षेत्रों के बीच कुछ लागतों के पुनः आवंटन के बाद सरकार ने तेल और गैस क्षेत्रों से भी अपना हिस्सा मांगा।

IDFC फर्स्ट बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बीसीसीआई के सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिए हैं।

BHEL

पीएसयू कंपनी को एनएचपीसी से 2241.86 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के शेयर आज फोकस में हैं। 25 अगस्त को, बीएसई पर बीएचईएल का स्टॉक 107.60 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 2.14% गिरकर 105.30 रुपये पर बंद हुआ।