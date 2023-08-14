scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज कौन से हैं खबरों वाले शेयर, HDFC, CarTrade, Vodafone, Divis पर होगी नजर

आज कौन से हैं खबरों वाले शेयर, HDFC, CarTrade, Vodafone, Divis पर होगी नजर

आईटीसी लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, वॉकहार्ट लिमिटेड, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, यूफ्लेक्स और ग्रिंडवेल नॉर्टन उन मुट्ठी भर कंपनियों में से हैं जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2023 08:46 IST
आज कौन से हैं खबरों वाले शेयर
आज कौन से हैं खबरों वाले शेयर

आईटीसी लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहित कई कंपनियां सोमवार को अपने जून तिमाही के नतीजे पेश करेंगी। एचडीएफसी बैंक अपनी एजीएम के बाद फोकस में होगा जबकि एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (नाइका) और ओएनजीसी के शेयर अपनी पहली तिमाही की कमाई के बाद फोकस में होंगे। कारट्रेड के शेयर कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा पर नज़र होगी।

advertisement

आईटीसी, वोडाफोन आइडिया, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस

आईटीसी लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, वॉकहार्ट लिमिटेड, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, यूफ्लेक्स और ग्रिंडवेल नॉर्टन उन मुट्ठी भर कंपनियों में से हैं जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी।

अदानी पोर्ट्स और एसईजेड

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के एक बयान के अनुसार, बीडीओ इंटरनेशनल की सहयोगी शीर्ष पेशेवर सेवा फर्म एमएसकेए एसोसिएट्स, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड (एपीएसईजेड) के वैधानिक ऑडिटर के रूप में डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी की जगह लेगी।

एचडीएफसी बैंक

एचडीएफसी बैंक के प्रमुख शशिधर जगदीशन ने शुक्रवार को कहा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी विलय के बाद फंडिंग सबसे बड़ा जोखिम रहेगा। नई विलय वाली इकाई की पहली वार्षिक आम बैठक में बोलते हुए, जगदीशन ने कहा कि विलय वाली इकाई का प्राथमिक जोखिम फंडिंग से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बैंक के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सितंबर तिमाही के बाद गिर जाएगा क्योंकि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प (एचडीएफसी) की बंधक पुस्तक में कम प्रसार है। अप्रैल-जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.1 फीसदी रहा.

नायका

एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड (न्याका) ने शुक्रवार को जून तिमाही में शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 5.40 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की, जबकि राजस्व में साल-दर-साल 24 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,421.80 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा। नायका ने कहा कि लाभ के आंकड़े में एक सहयोगी के नुकसान का हिस्सा भी शामिल है। तिमाही के लिए एबिटा सालाना आधार पर 60 प्रतिशत बढ़कर 73.50 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 5.2 प्रतिशत पर आ गया, जो कि एक साल पहले की तिमाही के 4 प्रतिशत से 116 आधार अंक अधिक है।

कारट्रेड

ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म CarTrade ने भारत में 535.54 करोड़ रुपये में OLX के वर्गीकृत और ऑटो व्यवसाय का 100 प्रतिशत अधिग्रहण पूरा करने की घोषणा की। ओएलएक्स, 100 मिलियन से अधिक ऐप डाउनलोड के साथ देश के बड़े प्लेयर्स में से एक है, जो कार, बाइक, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सहित 12 व्यापक श्रेणियों में काम करता है।

सिंधु टावर्स

कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर्स ने आज तक भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में 200,000 मैक्रो टावर तैनात किए हैं।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 14, 2023