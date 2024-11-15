RVNL, IRFC, IRCTC, IRCON शेयरों पर आ गया फैसले का वक्त!

हालिया शेयर बाजार की गिरावट में कई रिटेल निवेशकों के पसंदीदा शेयरों को भारी नुकसान हुआ है। इनमें से रेलवे के प्रमुख शेयर भी शामिल हैं। Rail Vikas Nigam Limited से लेकर IRFC तक के शेयर अपने हाई से काफी 35 से 40 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए?

इसमें रेलवे कंपनियों में रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) का शेयर प्राइस अपने रिकॉर्ड हाई ₹622 प्रति शेयर से लगभग 35 प्रतिशत घट चुका है। इसी तरह IRCTC का शेयर प्राइस अपने रिकॉर्ड हाई ₹1,138.90 प्रति शेयर से लगभग 30 प्रतिशत घट चुका है। IRFC का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से ₹229 प्रति शेयर से लगभग 40 प्रतिशत घट चुका है, जबकि IRCON इंटरनेशनल का शेयर प्राइस भी अपने रिकॉर्ड हाई से 45 प्रतिशत कम रहा।

शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रेलवे कंपनियों ने Q2 2024 के रिजल्ट्स में संतोषजनक तिमाही नतीजे पेश किए हैं। भारतीय सरकार रेलवे कंपनियों के कैपेक्स विस्तार पर अपने ध्यान को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे इन रेलवे कंपनियों का बिजनेस बढ़ने की संभावना है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय सरकार (GoI) रेलवे दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए रेल कवच पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और रेलटेल और RVNL जैसी रेलवे कंपनियां इस सरकारी कदम से फायदा हो सकता है। कंपनियां जैसे IRCTC सुरक्षित निवेश के रूप में रह सकती हैं क्योंकि ये ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग के बिजनेस में मोनोपॉली यानि एकाधिकार करती हैं।

रेलवे शेयरों में खरीदारी करें?

मौजूदा बाजार गिरावट में रेलवे शेयरों पर Hensex Securities के एवीपी रिसर्च, महेश एम ओझा का कहना है कि रेलवे कंपनियों ने Q2FY25 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं और GoI महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद रेलवे ढांचे पर अपने खर्च को बढ़ाने की उम्मीद है। GoI रेलवे दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए रेल कवच से संबंधित कंपनियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसलिए जनवरी 2025 से रेलवे कंपनियों के कैपेक्स विस्तार में बढ़ोतरी हो सकती है। महेश एम ओझा का कहना है कि आप RVNL और RailTel के शेयरों पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने रेल कवच बिजनेस से फायदा होने की उम्मीद हैं। हालांकि, सुरक्षित रहने के लिए IRCTC के शेयरों पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जो एक स्थायी रेलवे शेयर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

