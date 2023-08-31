अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में अब क्या करें निवेशक?

अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में रिटेल से लेकर छोटे-बड़े निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। हिंडनबर्ग जैसी स्थिति दोबारा बनती दिख रही है। The Organised Crime and Corruption Reporting Project की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी बिकवाली जारी है। ऐसे में तीन अहम सवाल हैं। पहला - OCCRP ने जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, उसमें कितना दम है? क्योंकि साफ तौर पर OCCRP का कहना है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीकों से खुद अपने शेयर्स खरीद कर के स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर रखा है और इस पूरी कार्यवाही को साल 2013 से 2018 के बीच में अंजाम दिया गया। वहीं अडानी ग्रुप का साफ कहना है कि ये मामला पुराना है और DRI से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। आइये जानते हैं अडानी ग्रुप पर लगाए आरोपों में कितना दम है?

वहीं दूसरा अहम सवाल है कि इस गिरावट में क्या रिटेल से लेकर दूसरे निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि ग्रुप कंपनी के शेयरों को देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज में ढाई प्रतिशत की गिरावट है। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड में भी ढाई प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहां साढ़े 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। अडानी पावर की बात करें तो यहां भी साढ़े 3 प्रतिशत की गिरावट है।

तीसरा और सबसे अहम सवाल जिन निवेशकों के पास पहले से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली हैं? उन्हें अपने पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप्स के स्टॉक को एड करना चाहिए या फिर एग्जिट करनी चाहिए? आइये सुनते हैं एक्सपर्ट की राय

अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट और बढ़ती है या फिर रिकवरी आती है?