मैलवेयर अटैक क्या है? भारतीय मोबाइल यूजर्स क्यों हो रहे हैं सबसे ज्यादा शिकार

भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमलों का सामना कर रहा है। ये स्थिति ना केवल आम यूजर्स के लिए बल्कि देश के बड़े बैंकों के ग्राहकों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। जेडस्केलर थ्रेटलैब्ज-2024 रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनियाभर में जून 2023 से मई 2024 के बीच हुए मोबाइल मालवेयर हमलों का सबसे बड़ा निशाना भारत रहा है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक

-दुनियाभर में हुए कुल मोबाइल मालवेयर हमलों में भारत पर 28 फीसदी

-अमेरिका में 27.3 परसेंट

-कनाडा में 15.9 फीसदी अटैक हुए हैं

रिपोर्ट बताती है कि ये डेटा 20 अरब से ज्यादा साइबर हमलों और खतरे वाले मोबाइल लेनदेन के एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निजी जानकारी चोरी करने और गोपनीय डेटा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौंकाने वाली बात है कि मोबाइल स्पाइवेयर हमलों में 111 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, बैंकिंग मालवेयर हमलों में भी 29 फीसदी का इजाफा हुआ है। कुल मोबाइल हमलों में 50 परसेंट जिम्मेदार ट्रोजन मालवेयर रहा है।

ट्रोजन मालवेयर की वजह से यूजर्स को गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और चलाने के लिए गुमराह किया जाता है। खासतौर पर, फाइनेंशियल सेक्टर इसके खतरों का सबसे बड़ा शिकार है। भारत में मालवेयर हमलों की ये स्थिति बताती है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में साइबर सुरक्षा के तरीकों को ज्यादा मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि

भारतीय डाक सेवा को भी साइबर हमलावरों ने निशाना बनाया है। हमलावर फिशिंग एसएमएस के जरिए यूजर्स को ऐसी फर्जी साइट्स पर भेजते हैं जहां उनसे क्रेडिट कार्ड जानकारी मांगी जाती है। इससे जुड़े 200 से ज्यादा खतरनाक एप गूगल प्ले स्टोर पर मिले हैं। वहीं आईओटी मालवेयर लेनदेन में 45 फीसदी की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आईओटी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी पर आधारित असुरक्षित सिस्टम साइबर अपराधियों के आसान टारगेट बन गए हैं। इन पर हैकिंग की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को तेजी से लागू करना होगा। यूजर्स को मजबूत पासवर्ड, टू लेवल सर्टिफिकेशन और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने जैसे तरीकों को अपनाने की जरुरत है।

