scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारक्या Multi Asset Funds सबसे बेस्ट हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर?

क्या Multi Asset Funds सबसे बेस्ट हैं, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर?

वैश्विक शोधकर्ताओं (ग्लोबल रिसर्चर्स) ने सिद्धांत दिया कि एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो की रिटर्न परिवर्तनशीलता के लिए प्राथमिक कारक है और सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन यानी प्रतिभूति चयन एवं मार्केट की टाइमिंग, मामूली कारक हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 27, 2024 16:12 IST
एलोकेशन इन्वेस्टर के जोखिम-लाभ प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए।
एलोकेशन इन्वेस्टर के जोखिम-लाभ प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि Asset Allocation किसी भी पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कुंजी है। लोगों के अनुभव के द्वारा किए गए रिसर्च से पता चला है कि पोर्टफोलियो में 90%  से अधिक अस्थिरता को  एसेट एलोकेशन द्वारा संबोधित किया जा सकता है न कि इक्विटी या डेट जैसे एक एसेट वर्ग का पीछा करने के लिए किया जा सकता है। रिटर्न-चेसिंग पर एलोकेशन का महत्व 1986 में प्रकाशित किया गया था। वैश्विक शोधकर्ताओं (ग्लोबल रिसर्चर्स) ने सिद्धांत दिया कि एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो की रिटर्न परिवर्तनशीलता के लिए प्राथमिक कारक है और सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन यानी प्रतिभूति चयन एवं मार्केट की टाइमिंग, मामूली कारक हैं। इस अध्ययन में 1974 से 1983 तक 90 से अधिक बड़े पेंशन फंड्स के त्रैमासिक रिटर्न को देखा गया और पैसिव इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन के साथ एक मनगढंत पोर्टफोलियो के रिटर्न की तुलना की गई। निष्कर्ष यह निकला कि सक्रिय प्रबंधन के बजाय एसेट एलोकेशन ने पोर्टफोलियो के रिटर्न में 93.6% परिवर्तन की व्याख्या की।

advertisement

इंवेटमेंट को कहाँ एलोकेट करना चाहिए?

मनीटेक्चर के संस्थापक दीपक ठुकराल कहते हैं कि हमें अपने इंवेटमेंट को कहाँ एलोकेट करना चाहिए? प्राथमिक एसेट वर्ग इक्विटी और डेट हैं। इक्विटी लम्बे समय तक पैसों की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जबकि डेट पोर्टफोलियो स्थिरता और वृद्धि प्रदान करता है। इनके अलावा अन्य एसेट वर्गों में सोना (गोल्ड) और रियल स्टेट शामिल हैं। एलोकेशन इन्वेस्टर के जोखिम-लाभ प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। हालांकि, पोर्टफोलियो अक्सर वरीयताओं या मार्केट के रुझानों के कारण एक एसेट वर्ग की ओर झुकाव करते हैं।

Also Read: Cochin Shipyard Share Price: शेयरों में 7% का उछाल, नई ऊंचाई पर पहुंचे

हाई रिटर्न की तलाश

हाई रिटर्न की तलाश करने वाले इन्वेस्टर्स इक्विटी को प्राथमिकता देते हैं, जबकि स्थिरता को महत्व देने वाले डेट की ओर अपना झुकाव रखते हैं। समय के साथ, एसेट वर्गों के बीच असमान वृद्धि मुख्य एलोकेट को बदल सकती है, जैसे कि एक शेयर बाजार रैली इक्विटी एलोकेट में वृद्धि। म्यूचुअल फंड इंड्रस्ट्री में, एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) एलोकेट की प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं। मार्च 2024 तक, इंड्रस्ट्री का AUM 55 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 23 लाख करोड़ रुपये इक्विटी फंड में, 14 लाख करोड़ रुपये डेट फंड में और 30,000 करोड़ रुपये गोल्ड ETF में हैं, जो गोल्ड पर इक्विटी और डेट की प्राथमिकता को उजागर करता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
May 27, 2024