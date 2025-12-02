Wakefit Innovations IPO: डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर होम और फर्निशिंग कंपनी, वेकफिट इनोवेशन लिमिटेड (Wakefit Innovations Ltd) के आईपीओ की डेट सामने आ गई है।

इस आईपीओ का साइज ₹1,288.89 करोड़ का है। इसमें कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 1.93 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹377.18 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 4.68 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹911.71 करोड़ जुटाना चाहती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 8-10 दिसंबर के बीच खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड कंपनी ने ₹185-₹195 तय किया है। कंपनी ने 76 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,820 का निवेश करना होगा।

ओएफएस में कंपनी के प्रमोटर्स अंकित गर्ग और चैतन्य रामलिंगेगौड़ा के साथ Peak XV Partners, Redwood Trust और Verlinvest S.A. जैसे शुरुआती निवेशक हिस्सा बेचेंगे। MUFG Intime India Pvt.Ltd. इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने वाली है। इसमें सबसे पहले 117 नए COCO-रेगुलर स्टोर्स की स्थापना पर होने वाला करीब 30.84 करोड़ रुपये का कैपिटल खर्च शामिल है।

इसके अलावा, मौजूदा COCO-रेगुलर स्टोर्स के लिए लीज, सब-लीज रेंट और लाइसेंस फीस के भुगतान पर करीब 161.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कंपनी नए उपकरण और मशीनरी की खरीद पर लगभग 15.41 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। इसके अलाव कंपनी अपने ब्रांड की जागरूकता और मार्केट में विजिबलिटी बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और विज्ञापन पर 108.40 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। बाकी के बचे हुए पैसों का इस्तेमाल कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट काम के लिए कर सकती है।

Wakefit की वित्तीय स्थिति

Wakefit ने FY25 में ₹1,273 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। 30 सितंबर 2025 को समाप्त छह महीनों में कंपनी का राजस्व ₹724 करोड़ और मुनाफा ₹35.5 करोड़ रहा। 2016 में स्थापित यह कंपनी घरेलू संगठित होम और फर्निशिंग बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांडों में शामिल हो चुकी है और मार्च 2024 तक ₹1,000 करोड़ से अधिक आय हासिल कर चुकी है।

कंपनी का पोर्टफोलियो मैट्रेस, फर्नीचर और होम फर्निशिंग उत्पादों का व्यापक सेट शामिल करता है, जो उसकी वेबसाइट, COCO स्टोर्स, थर्ड-पार्टी ई-कॉमर्स और मल्टी-ब्रांड आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध हैं। Wakefit फुल-स्टैक, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम करती है। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, वितरण और ग्राहक सेवा तक सभी प्रक्रियाएं इन-हाउस संचालित होती हैं। कंपनी के पांच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु (2), होसुर (2) और सोनीपत (1) में स्थित हैं।