scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारभारत की दिग्गज सोलर कंपनी को अमेरिका से मेगा ऑर्डर, खबर के बाद शेयर पहुंचा ₹3,215 के पार

भारत की दिग्गज सोलर कंपनी को अमेरिका से मेगा ऑर्डर, खबर के बाद शेयर पहुंचा ₹3,215 के पार

भारत की प्रमुख सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी को उसकी अमेरिकी सब्सिडियरी Waaree Solar Americas के जरिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अमेरिका की एक जानी-मानी कंपनी ने दिया है, जो यूटिलिटी स्केल सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर काम करती है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 17:32 IST
Waree Energy Share
Waree Energy Share

Waaree Energies के शेयर मंगलवार को 2% चढ़ गए जब कंपनी ने बताया कि उसकी अमेरिकी सब्सिडियरी Waaree Solar Americas को 452 मेगावॉट सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 26 अगस्त 2025 को मिला और इसे अमेरिका की एक जानी-मानी कंपनी ने दिया है, जो यूटिलिटी स्केल सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की डेवलपर और ओनर-ऑपरेटर है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने कहा कि 452MW सोलर मॉड्यूल की सप्लाई वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 में पूरी की जाएगी। यह कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है क्योंकि इससे उसके इंटरनेशनल बिजनेस को और मजबूती मिलेगी।

ऑर्डर की घोषणा के बाद Waaree Energies का शेयर 2.03% चढ़कर ₹3,215 तक पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह ₹3,150.90 पर बंद हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप अब ₹91,150 करोड़ तक पहुंच चुका है। बीएसई पर कंपनी के 1.04 लाख शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई, जिससे ₹33.05 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया।

कंपनी का आईपीओ अक्टूबर 2024 में आया था। इस दौरान Waaree Energies ने कुल ₹4,321.44 करोड़ जुटाए थे। इसमें से ₹3,600 करोड़ का फ्रेश इश्यू था और इसके अलावा 48 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल था।

Waaree Energies भारत की जानी-मानी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। इसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 12 गीगावॉट है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह के सोलर मॉड्यूल शामिल हैं, जैसे Multicrystalline Modules, Monocrystalline Modules और TopCon Modules।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 26, 2025