scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWaaree Energies Share में फिर शुरू हुई बिकवाली, लिस्टिंग से बाद से दौड़ रहा था स्टॉक

Waaree Energies Share में फिर शुरू हुई बिकवाली, लिस्टिंग से बाद से दौड़ रहा था स्टॉक

Waaree Energies Share: वारी एनर्जी के शेयर आज भी लाल निशान पर बंद हुए है। लिस्टिंग के बाद से शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई है। यहां जानते हैं कि निवेशक शेयर क्यों बेच रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 24, 2025 15:51 IST

वारी एनर्जीज लिमिटेड के शेयर (Waree Energy Share Listing) लाल निशान पर बंद हुए। पिछले साल कंपनी के शेयर की जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। गुरुवार को कंपनी के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली।  आज यानी शुक्रवार को कंपनी के शेयर 5.05 फीसदी गिरकर 2,225 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

advertisement

शेयर में क्यों हो रही है गिरावट

वारे एनर्जी शेयर की लिस्टिंग तीन महीने पहले हुई थी। ऐसे में निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड 3 महीने का थो, जो अब पूरा हो गया। लॉक इन अवधि पूरी होने के बाद निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लॉक इन अवधि पूरी हो जाने के बाद सभी शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।

25 अप्रैल 2025 को भी वारे एनर्जी की स्पेशल ट्रेडिंग होगी। इस दिन छह महीने का लॉक इन पीरियड खुलेगा। हालांकि, लॉक-इन अवधि खुलने के बाद सभी शेयर को बेच नहीं सकते हैं। यह केवल ट्रेड के योग्य हो जाते हैं। 25 अप्रैल 2025 को 15.3 करोड़ स्टॉक ट्रेड के योग्य हो जाएंगे।

शानदार हुई लिस्टिंग (Waree Energy Bumper Listing)

वारे एनर्जी शेयर की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ हुई है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर में लगातार तेजी आई। शेयर की लिस्टिंग 2,550 रुपये पर लिस्ट हुए। इसके बातद स्टॉक 3,743.00 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। वर्तमान में वारे एनर्जी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई से 35 फीसदी गिर गया है। 

वाली एनर्जी शेयर परफॉर्मेंस (Waree Energy Share Performance)

पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 15.28 फीसदी गिर गए हैं। वहीं, एक महीने में स्टॉक ने 22.44 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 24, 2025