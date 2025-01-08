scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारWaaree Energies और Premier Energies Shares में आएगी भारी गिरावट! मुनाफे पर बैठे निवेशक हो जाएं सावधान

Waaree Energies और Premier Energies Shares में आएगी भारी गिरावट! मुनाफे पर बैठे निवेशक हो जाएं सावधान

ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने रेन्यूएबल एनर्जी से संबंधित दोनों स्टॉक्स Waaree Energies Ltd. और Premier Energies Ltd. पर अपनी राय दी है। इस वक्त में ये नोट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बपंर लिस्टिंग और अच्छी तेजी के बाद फिलहाल शेयर के रेंज में कारोबार कर रहा है। 

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 8, 2025 11:16 IST

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने दोनों शेयरों "सेल" की रेटिंग दी है। Waaree Energies Ltd. के लिए ₹2,550 का प्राइस टार्गेट रखा है, जो मंगलवार के क्लोजिंग लेवल से 8 प्रतिशत की संभावित गिरावट का संकेत देता है। वहीं Premier Energies  के शेयरों के लिए ब्रोकरेज ने ₹770 का प्राइस टार्गेट तय किया है, जो वर्तमान स्तरों से 41% की गिरावट को दर्शाता है।

कोटक ने प्रीमियर एनर्जी के बारे में कहा कि कंपनी की ऊंची वैल्यूएशन के कारण 40 प्रतिशत से अधिक गिरावट की संभावना है, हालांकि वह वित्तीय वर्ष 2024-2030 के बीच 44% का कंपाउंडेड एन्युअल ग्रोथ रेट (CAGR) होने का अनुमान रखते हैं।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि भारत का सोलर सेक्टर 2030 तक उपयोगिता-आधारित सोलर क्षमता के अतिरिक्त के साथ 18% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) हासिल करने के लिए तैयार है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि मिड टर्म में भारतीय इंटीग्रेटेड निर्माता (इन्गॉट से लेकर मॉड्यूल तक) और जिन कंपनियों का स्थानीय अमेरिकी निर्माण उपस्थिति है, वे अपने साथियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक फायदा लेते रहेंगे, जिससे उनके लाभ में वृद्धि होगी।

ब्रोकरेज ने वारी पर भी "सेल" रेटिंग दी है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन ऊंची है और वह वित्तीय वर्ष 2024-2030 के बीच 35% का एर्निंग्स (CAGR) अनुमानित करती है।

यह प्रीमियर एनर्जी पर पहली "सेल" रेटिंग है, वहीं जेपीमॉर्गन ने इस स्टॉक पर "होल्ड" रेटिंग दी है। वारी पर यह पहली विश्लेषक कवरेज है जो लिस्टिंग के बाद आई है।

लिस्टिंग के कुछ महीनों में ही, प्रीमियर एनर्जी के शेयरों ने अपने आईपीओ मूल्य ₹450 प्रति शेयर से लगभग 190% का उछाल देखा है। वारी के शेयर भी, ₹1,503 प्रति शेयर के इश्यू प्राइस से लगभग दोगुने हो गए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
