Voltas Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी वोल्टास (Voltas Ltd) के शेयर में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 8 प्रतिशत गिरा है। बीएसई पर शेयर आज 1239.95 रुपये पर खुला था और इसने आज अपना इंट्राडे लो 1202.20 रुपये को टच किया है।

Voltas Share Price

सुबह 11:33 बजे तक शेयर एनएसई पर 5.45% या 71.10 रुपये गिरकर 1,233.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.35% या 69.70 रुपये गिरकर 1234 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों गिरा स्टॉक?

स्टॉक में यह गिरावट खराब तिमाही नतीजों के कारण आई है। Q1FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 58% गिरकर ₹140.6 करोड़ रहा। मॉनसून और कमजोर गर्मी के कारण मांग ने कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री प्रभावित हुई जिसके कारण नेट प्रॉफिट गिरा।

कंपनी की इनकम 20% घटकर ₹3,938.6 करोड़ रही, जबकि EBITDA आधा होकर ₹178.6 करोड़ पर आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन एक साल पहले के 8.6% से गिरकर 4.5% रह गया।

मैनेजमेंट ने गिरावट की वजह देरी से शुरू हुई गर्मी और समय से पहले आए मॉनसून को बताया, जिसने एयर-कंडीशनर की बिक्री पर असर डाला। पिछले साल लंबी हीटवेव के चलते रिकॉर्ड मांग का हाई-बेस इफेक्ट भी इस साल की गिरावट को और गहरा कर गया।

इसके बावजूद, Voltas ने फिक्स्ड-स्पीड और इन्वर्टर AC दोनों सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप बरकरार रखी, जिसे मजबूत ब्रांड उपस्थिति, विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो का सहारा मिला। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स (UCP) सेगमेंट का राजस्व ₹2,868 करोड़ और EBIT ₹104 करोड़ रहा, जो Q1FY25 के ₹3,802 करोड़ और ₹327 करोड़ से काफी कम है।

एमडी और सीईओ प्रदीप बक्शी ने कमजोर तिमाही को वन-ऑफ बताते हुए लंबी अवधि में विकास को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने आने वाले एनर्जी-एफिशिएंसी मानकों, प्रोडक्ट इनोवेशन और चैनल विस्तार को भविष्य की ग्रोथ के प्रमुख कारक बताया।