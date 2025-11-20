Vodafone Idea Share Price: गुरुवार 20 नवंबर को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Ltd) का शेयर करीब 5 प्रतिशत गिरकर कारोबार कर रहा है।

खबर लिखे जानें तक स्टॉक दोपहर 1:51 बजे तक एनएसई पर 4.68% या 0.50 रुपये गिरकर 10.19 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 4.40% या 0.47 रुपये गिरकर 10.22 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

5 करोड़ से अधिक शेयरों में हुआ ट्रेड

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 1:47 बजे तक 5,18,33,246 (5.18 करोड़) इक्विटी शयेरों में ट्रेड हुआ है।

Vodafone Idea Q2 FY26 Results

कंपनी ने बताया था कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2FY26) में उसका कंसॉलिडेटेड नेट लॉस घटकर ₹5,584 करोड़ रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही (Q2FY25) में ₹7,176 करोड़ था।

कंपनी की रेवेन्यू सालाना आधार पर 2.4% बढ़कर ₹11,194.7 करोड़ हो गई, जबकि Q2FY25 में यह ₹10,932 करोड़ थी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी का EBITDA भी बढ़कर ₹4,685 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹4,550 करोड़ था।

कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुए हैं- Q2FY25 के ₹6,613.6 करोड़ से घटकर यह अब Q2FY26 में ₹4,784 करोड़ रह गए हैं।

कंपनी ने हाल ही में दिया था अधिग्रहण पर अपडेट

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वोडाफोन आइडिया के बोर्ड मंबर्स ने फैसला किया है कि कंपनी एक नए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) में 26% हिस्सेदारी खरीदेगी।

यह SPV खास तौर पर कैप्टिव पावर प्लांट (यानि कंपनी की अपनी बिजली उपयोग के लिए बनाया जाने वाला पावर प्लांट) को बनाने और चलाने के लिए बनाया जाएगा। यह निवेश बिजली कानूनों के तहत कैप्टिव पावर उपयोग से जुड़ी नियमों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।