Vodafone Idea बोर्ड लेने जा रहा है बड़ा फैसला! स्टॉक पर रखें नजर

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर Vodafone Idea Ltd. ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग 9 दिसंबर, सोमवार को फंड रेजिंग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

कंपनी 2,000 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने का इरादा रखती है, जो कि वोडाफोन ग्रुप (कंपनी के प्रमोटर्स में से एक) के एक या एक से अधिक संस्थाओं को प्रेफेरेंशियल आधार पर इक्विटी शेयर और/या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जारी करके हासिल किया जाएगा। इसके चलते कंपनी के सिक्योरिटीज में लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक बंद रहेगी, जैसा कि वोडाफोन आइडिया की फाइलिंग में कहा गया है।

advertisement

वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स दोनों शेयरों पर गुरुवार को फोकस रहेगा, क्योंकि वोडाफोन PLC ने बुधवार को घोषणा की कि वह इंडस टावर्स में अपनी बची हुई 3% इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगा और उससे प्राप्त राशि का उपयोग अपने भारतीय संपत्तियों के खिलाफ सुरक्षित $101 मिलियन के बकाया कर्ज को चुकाने के लिए करेगा।

यह कदम वोडाफोन की इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी की योजनाबद्ध विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करेगा, जिसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना था। इस साल जून में, वोडाफोन ने इंडस टावर्स में ₹15,300 करोड़ की हिस्सेदारी बेची थी, जिससे उसकी हिस्सेदारी 3% हो गई और उसने 2022 में 7% हिस्सेदारी भी बेची थी।

वोडाफोन पीएलसी ने उल्लेख किया था कि जो भी अटकी हुई हिस्सेदारी की राशि बची होगी, उसे वोडाफोन आइडिया के मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत कंपनी की दायित्वों को पूरा करने के लिए आवंटित किया जाएगा और प्रस्तावित इक्विटी जारी करने के लिए बोर्ड द्वारा शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और अपडेट किए जाएंगे।

वोडाफोन आइडिया ने इस साल पहले ₹18,000 करोड़ जुटाए थे, जो भारत के सबसे बड़े फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के रूप में रिकॉर्ड था। हालांकि, स्टॉक FPO के मूल्य ₹11 प्रति शेयर से 22% नीचे है।

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में बुधवार के ट्रेडिंग सत्र के अंत में तेज वृद्धि देखी गई और स्टॉक 4.3% की बढ़त के साथ ₹8.26 पर बंद हुआ। हालाँकि, शेयर हाल ही में ₹19 के उच्चतम स्तर से आधे से भी कम हो चुके हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।