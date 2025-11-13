scorecardresearch
इस टेक्सटाइल कंपनी का H1FY26 में प्रॉफिट के साथ-साथ इतना बढ़ा रेवेन्यू! शेयर प्राइस ₹40 से कम

विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड ने आज अपने सितंबर तिमाही के साथ-साथ H1FY26 (अप्रैल-सितंबर) के नतीजों को जारी किया है।

Gaurav Kumar
Delhi, Nov 13, 2025 15:15 IST

टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड (Vishal Fabrics Ltd) ने आज अपने सितंबर तिमाही के साथ-साथ H1FY26 (अप्रैल-सितंबर) के नतीजों को जारी किया है। फिलहाल दोपहर 3:03 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.06% या 0.31 रुपये गिरकर 29 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Vishal Fabrics H1FY26 Results

कंपनी ने इस आधे साल में ₹830.26 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के ₹724.7 करोड़ से काफी ज्यादा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़कर ₹16.89 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹11.27 करोड़ था।

Vishal Fabrics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 6 महीने में शेयर 1 प्रतिशत चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 42 प्रतिशत चढ़ा है।

Vishal Fabrics के बारे में

विशाल फैब्रिक्स मुख्य रूप से डेनिम फैब्रिक और अन्य वस्त्रों के प्रोडक्श में लगी हुई है। कंपनी कोलकाता स्थित Chiripal Group का हिस्सा है, जो भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक स्थापित नाम माना जाता है।

कंपनी स्पिनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और फिनिशिंग तक एंड-टू-एंड टेक्सटाइल सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कंपनी के पास आधुनिक तकनीक वाला मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और यह घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उपस्थिति दर्ज कराती है।

कंपनी के पास डेनिम सेगमेंट में मजबूत पकड़ है और कंपनी विभिन्न GSM और डिजाइनों में डेनिम फैब्रिक बनाती है, जिसका उपयोग जींस, जैकेट और अन्य फैशन परिधानों में होता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 13, 2025