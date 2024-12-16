scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारVedanta ने Dividend से फिर किया निवेशकों को खुश, साल के चौथे डिविडेंड का एलान

Vedanta ने Dividend से फिर किया निवेशकों को खुश, साल के चौथे डिविडेंड का एलान

मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Vedanta ltd. ने सोमवार 16 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में 2024-25 (FY25) वित्तीय वर्ष के लिए ₹8.5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 16, 2024 18:21 IST
Vedanta Resources Finance II PLC, a VRL arm, has redeemed the entire outstanding amount of the bonds and all encumbrances created pursuant to the bonds, Vedanta said in a press release.

मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Vedanta ltd. ने सोमवार 16 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में 2024-25 (FY25) वित्तीय वर्ष के लिए ₹8.5 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। यह कंपनी का 2024-25 के लिए चौथा अंतरिम डिविडेंड है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वेदांता लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोमवार, 16 दिसंबर 2024 को हुई बैठक में ₹1 के अंकित मूल्य पर ₹8.5 प्रति शेयर का चौथा अंतरिम डिविडेंड स्वीकृत किया, जो ₹3,324 करोड़ के बराबर है।

कंपनी ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि उसने डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर मंगलवार तय की है। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि अंतरिम डिविडेंड कानूनी समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

वेदांता अपने नियमित और हाई डिविडेंड भुगतान के लिए जानी जाती है। पिछले 12 महीनों में वेदांता ने ₹46 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया, जिससे डिविडेंड यील्ड 8.96% हो गई। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने मई में ₹11, अगस्त में ₹4 और सितंबर में ₹20 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया।

जुलाई 2001 से अब तक कंपनी ने 46 डिविडेंड घोषित किए हैं। अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने हाल के दिनों में निवेशकों को शानदार लाभ दिया है। इस शेयर ने एक साल में 97% की वृद्धि की है, जबकि पिछले छह महीनों में इसमें 15% का इजाफा हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

