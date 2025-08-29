VBL Share Price Target: पेप्सिको बॉटलर वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages (VBL)) के शेयर में आज 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:53 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 1.04% या 5.15 रुपये गिरकर 492.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस बीच आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग (Religare Broking) ने VBL पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इस शेयर पर 22.8% के अपसाइड की संभावना जताई है।

Varun Beverages पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वरुण बेवरेजेज दुनिया की सबसे बड़ी PepsiCo की फ्रैंचाइज कंपनियों में से एक है (अमेरिका को छोड़कर)। इसे भारत के ज्यादातर हिस्सों और कई अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में PepsiCo के पेय पदार्थ बनाने, बेचने और सप्लाई करने का एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह अफ्रीका और दूसरे तेजी से बढ़ते मार्केट्स में भी कदम बढ़ा रही है। यह काम कंपनी अधिग्रहण, नए प्लांट्स में निवेश और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए कर रही है, ताकि बड़े पैमाने पर बिज़नेस और ज्यादा मुनाफा मिल सके।

रेलिगेयर ब्रोकिंग ने कहा कि कंपनी इन-हाउस इनपुट प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की वजहों से कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को स्थिर रखते हुए लगातार ग्रोथ कर सकती है।

ब्रोकरेज को अनुमान है कि कंपनी CY24-27E के बीच रेवेन्यू को 18.3% CAGR से बढ़ाएगी, EBITDA में 20.1% CAGR से बढ़ोतरी करेगी और PAT (Profit After Tax) 25.3% CAGR से बढ़ेगा।

Varun Beverages Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 610 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। ब्रोकरेज ने 28 अगस्त की प्राइस 497 को CMP मानते हुए 22.8% की रैली की संभावना जताई है।

