52 Week High से 52% नीचे ये स्टॉक! ICICI Securities फिर भी बुलिश - 63% अपसाइड की भविष्यवाणी

Utkarsh SFB Share Price Target: ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने मंगलवार को Utkarsh Small Finance Bank (Utkarsh SFB) पर अपने कवरेज को फिर से शुरू करते हुए ‘Buy’ कॉल दिया और इसका टारगेट प्राइस ₹26 का तय किया। यह टारगेट प्राइस मौजूदा कीमत से 63.52% संभावित अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज ने बैंक का वैल्युएशन सितंबर 2027 के अनुमानित बुक वैल्यू के 1.25 गुना पर किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 11:52 बजे तक बैंक का शेयर बीएसई और एनएसई पर 0.31% या 0.05 रुपये चढ़कर 15.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस प्राइस पर स्टॉक अपने दिसंबर 2024 के ₹33.43 के 52 Week High से 52.43% नीचे है।

ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज ICICI Securities के अनुसार, Utkarsh SFB ने अगले दो-तीन साल के लिए लगभग 25% के क्रेडिट ग्रोथ का टारगेट रखा है। बैंक आधा पोर्टफोलियो सुरक्षित प्रोडक्ट में शिफ्ट कर रहा है और Return on Equity को 15% के करीब लाने की कोशिश में है। ICICI Securities ने बताया की यह ट्रेजेक्ट्री NIM के 8.5% की ओर बढ़ने और क्रेडिट कॉस्ट के 2% के आसपास आने से संभव होगी।

रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने माना की सुरक्षित लोन की बढ़ती हिस्सेदारी से NIM कुछ कम हो सकता है, लेकिन इससे बैंक का लॉन्ग टर्म में स्थिरता और प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी मजबूत होगा। फिलहाल MFI बुक में हाई टेंशन- MFI GNPL 23%- क्रेडिट कॉस्ट को निकट अवधि में ऊंचा बनाए रखेगा।

ICICI Securities ने कहा कि बैंक की सुस्त कमाई का कारण यही MFI तनाव था, जिसमें सितंबर 2025 तक 23% MFI GNPL और Q2FY26 में 15% से अधिक स्लिपेज शामिल है। हालांकि, सुधार के शुरुआती संकेत दिखे X-bucket कलेक्शन एफिशिएंसी नवंबर 2025 में 99% से ऊपर रही, जबकि SMA पूल 4.8% पर आ गया, जो एक तिमाही पहले 5.1% और एक वर्ष पहले 9.3% था।

ब्रोकरेज ने लिखा कि ये ट्रेंड MFI सेगमेंट में तनाव कम होने की ओर इशारा करते हैं और वर्तमान लगभग 10% क्रेडिट कॉस्ट से राहत दे सकते हैं। गैर-MFI पोर्टफोलियो में प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा और Q2FY26 में क्रेडिट कॉस्ट करीब 2% पर स्थिर रही।