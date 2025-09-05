Urban Company IPO: अर्बन कंपनी का ₹1,900 करोड़ का आईपीओ बुधवार, 10 सितंबर को खुलने जा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) का ताजा संकेत निवेशकों को 18-19% तक लिस्टिंग गेन का भरोसा दिला रहे हैं। इस आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज का रुख भी ज्यादातर पॉजिटिव है।

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 98-103 रुपये है और लॉट साइज 145 शेयरों का है। निवेशक 12 सितंबर तक इस ऑफर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस ऑफर में ₹472 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और ₹1,428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।

Urban Company IPO Latest GMP

इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 19-20 रुपये है।

आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं?

एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि FY23-25 के दौरान कंपनी का नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू (NTV) 25.5% और रेवेन्यू 34.1% सीएजीआर से बढ़ा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो रहा है और FY26E तक EBITDA स्तर पर ब्रेक-ईवन की उम्मीद है। अपर बैंड पर कंपनी का वैल्यूएशन पोस्ट-इश्यू कैपिटल पर 12.9x P/S है। ब्रोकरेज ने कहा कि निवेशक इसे लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।

अरीहंत कैपिटल मार्केट्स ने कहा कि अर्बन कंपनी की हाइपर-लोकल स्ट्रेटेजी, मजबूत टेक प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोफेशनल्स के ट्रेनिंग मॉडल ने उसे अपने कंपीटिशन में बढ़त दिलाई है। ब्रोकरेज ने कहा कि शहरी भारत और विदेशों में संगठित सेवाओं की मांग बढ़ने से कंपनी के पास लंबी ग्रोथ रनवे है। ब्रोकरेज ने इसे ‘सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन’ रेटिंग दी है।

कंपनी ने FY25 में ₹239.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि रेवेन्यू ₹1,260.68 करोड़ रहा। FY24 में इसका घाटा ₹92.77 करोड़ था और राजस्व ₹927.99 करोड़। आईपीओ प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹14,800 करोड़ होगा।

अर्बन कंपनी भारत, यूएई और सिंगापुर के 51 शहरों में मौजूद है और सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम के जरिए सेवाएं देती है। प्लेटफॉर्म पर होम क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, कारपेंट्री, ब्यूटी, मसाज और रिपेयर जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

आईपीओ का मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) और जेएम फाइनेंशियल करेंगे। MUFG Intime इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है। शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है।