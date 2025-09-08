scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारUrban Company IPO : ऑफर खुलने से पहले उछला ग्रे मार्केट प्रीमियम! जानिए पैसा लगाएं या नहीं?

Urban Company IPO : ऑफर खुलने से पहले उछला ग्रे मार्केट प्रीमियम! जानिए पैसा लगाएं या नहीं?

कुल 1900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में कंपनी 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू के रूप में जारी करके ₹472 करोड़ जुटाना चाहती है तो वहीं 13.86 करोड़ इक्विटी शेयरों को ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जारी करके ₹1,428 करोड़ जुटाना चाहती है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 8, 2025 11:22 IST

Urban Company IPO GMP: ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटप्लेस अर्बन कंपनी (Urban Company) के जीएमपी में आज तेजी देखने को मिल रही है। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार 10 सितंबर को खुलेगा। कुल 1900 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में कंपनी 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू के रूप में जारी करके ₹472 करोड़ जुटाना चाहती है तो वहीं 13.86 करोड़ इक्विटी शेयरों को ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जारी करके ₹1,428 करोड़ जुटाना चाहती है।

Urban Company IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:37 बजे तक 28 रुपये है। वहीं 7 सितंबर को इसका जीएमपी ₹27.5 था।

Urban Company IPO Details 

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 98-103 रुपये है और लॉट साइज 145 शेयरों का है। यह ऑफर 10-12 सितंबर 2025 तक के लिए ओपन होगा। MUFG Intime इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है। शेयरों की लिस्टिंग 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर हो सकती है। 

पैसा लगाएं या नहीं?

एसबीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि FY23-25 के दौरान कंपनी का नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू (NTV) 25.5% और रेवेन्यू 34.1% सीएजीआर से बढ़ा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो रहा है और FY26E तक EBITDA स्तर पर ब्रेक-ईवन की उम्मीद है। अपर बैंड पर कंपनी का वैल्यूएशन पोस्ट-इश्यू कैपिटल पर 12.9x P/S है। ब्रोकरेज ने कहा कि निवेशक इसे लॉन्ग-टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। 

अरीहंत कैपिटल मार्केट्स ने कहा कि अर्बन कंपनी की हाइपर-लोकल स्ट्रेटेजी, मजबूत टेक प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोफेशनल्स के ट्रेनिंग मॉडल ने उसे अपने कंपीटिशन में बढ़त दिलाई है। ब्रोकरेज ने कहा कि शहरी भारत और विदेशों में संगठित सेवाओं की मांग बढ़ने से कंपनी के पास लंबी ग्रोथ रनवे है। ब्रोकरेज ने इसे ‘सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन’ रेटिंग दी है।

कंपनी ने FY25 में ₹239.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि रेवेन्यू ₹1,260.68 करोड़ रहा। FY24 में इसका घाटा ₹92.77 करोड़ था और राजस्व ₹927.99 करोड़। आईपीओ प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹14,800 करोड़ होगा।

अर्बन कंपनी भारत, यूएई और सिंगापुर के 51 शहरों में मौजूद है और सऊदी अरब में संयुक्त उद्यम के जरिए सेवाएं देती है। प्लेटफॉर्म पर होम क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, कारपेंट्री, ब्यूटी, मसाज और रिपेयर जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 8, 2025