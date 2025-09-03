आईपीओ के लिए अर्बन कंपनी ने किया प्राइस बैंड का ऐलान! चेक करें IPO डेट, लॉट साइज सहित अन्य डिटेल
इस आईपीओ का साइज ₹1,900 करोड़ है, जिसमें से ₹472 करोड़ फ्रेश इश्यू और ₹1,428 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल हैं। कंपनी का IPO बुधवार, 10 सितंबर 2025 को खुलेगा
Urban Company IPO: ऑनलाइन सर्विस मार्केटप्लेस, अर्बन कंपनी (Urban Company) ने अपने आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का प्राइस बैंड घोषित कर दिया है। यह इश्यू बुधवार, 10 सितंबर 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर तय किया है। इस आईपीओ का साइज ₹1,900 करोड़ है, जिसमें से ₹472 करोड़ फ्रेश इश्यू और ₹1,428 करोड़ ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल हैं।
कंपनी का IPO बुधवार, 10 सितंबर 2025 को खुलेगा और शुक्रवार, 12 सितंबर 2025 को बंद होगा। वहीं, एंकर बुक मंगलवार, 9 सितंबर 2025 से खुलेगी।
इस IPO का लॉट साइज 145 शेयर रखा गया है, यानी निवेशक को कम से कम ₹14,935 का निवेश करना होगा। इसमें से 75% हिस्सा QIBs (क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स), 15% NIIs (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स) और 10% रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व्ड होगा। इसके अलावा, ₹2.5 करोड़ तक का हिस्सा कर्मचारियों के लिए रिजर्व किया गया है।
कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?
IPO से जुटाई गए पैसों का उपयोग कंपनी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। कंपनी ने बताया कि वो ₹190 करोड़ नई टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। वहीं, ₹75 करोड़ ऑफिस लीज की पेमेंट, ₹90 करोड़ मार्केटिंग और बाकी की राशि में और बाकी के पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
अर्बन कंपनी का बिजनेस
अर्बन कंपनी एक फुल-स्टैक ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटप्लेस है जो होम और ब्यूटी कैटेगरी में क्वालिटी-ड्रिवन सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी भारत, यूएई और सिंगापुर के 51 शहरों में ऑपरेट करती है।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक ऑन-डिमांड क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, कारपेंट्री, अप्लायंस रिपेयर, पेंटिंग, स्किनकेयर, हेयर ग्रूमिंग और मसाज थेरेपी जैसी सेवाएं बुक कर सकते हैं। ये सेवाएं ट्रेनिंग प्राप्त प्रोफेशनल्स द्वारा सीधे ग्राहकों के घर पर उपलब्ध कराई जाती हैं।