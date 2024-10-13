scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारदेश में UPI ट्रांजैक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, हैरान कर देंगे आंकड़े

देश में UPI ट्रांजैक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, हैरान कर देंगे आंकड़े

2024 की पहली छमाही के दौरान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिये लेनदेन में तेज इज़ाफ़ा हुआ है। पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी-जून 2024 के दौरान यूपीआई के जरिये 78.97 अरब लेनदेन हुए हैं। ये आंकड़ा जनवरी जून 2023 के मुकाबले 52 परसेंट का उछाल दिखा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेमेंट बाजार में यूपीआई का दबदबा बना हुआ है और ये तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2024 14:20 IST

2024 की पहली छमाही के दौरान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिये लेनदेन में तेज इज़ाफ़ा हुआ है। पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी-जून 2024 के दौरान यूपीआई के जरिये 78.97 अरब लेनदेन हुए हैं। ये आंकड़ा जनवरी जून 2023 के मुकाबले 52 परसेंट का उछाल दिखा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेमेंट बाजार में यूपीआई का दबदबा बना हुआ है और ये तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। 

advertisement

पहली छमाही के आंकड़ें देखें तो UPI लेनदेन में वैल्यू के हिसाब से 40 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी-जून 2024 के दौरान 116.63 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। जबकि 2023 की पहली छमाही में 83.16 लाख करोड़ रुपये का लेन देन हुआ था। अगर डेढ़ साल के दौरान UPI ट्रांज़ेक्शंस में आये उछाल की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी 2023 में यूपीआई के जरिये 8.03 अरब लेनदेन हुए थे। जिनकी संख्या जून 2024 में बढ़कर 13.9 अरब पर पहुंच गई है। वैल्यू के हिसाब से जनवरी 2023 में 12.98 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए थे। जो इस साल जून में बढ़कर 20.07 लाख करोड़ रुपये हो गये हैं। 

वैल्यू और ट्रांजेक्शन के लिहाज से यूपीआई पेमेंट में

-फोनपे टॉप पर रहा है
-इसके बाद गूगल पे
-और पेटीएम का नंबर आता है

हालांकि, पहली छमाही में यूपीआई लेनदेन का औसत टिकट साइज आठ परसेंट घटा है। 2023 की पहली छमाही में यूपीआई लेनदेन का औसत टिकट साइज 1,603 रुपये था। जो 2024 में समान अवधि में 1,478 रुपये रहा है। 

पिछले दिनों लोकलसर्किल्स का एक सर्वे आया था जिसमें यूपीआई के इस्तेमाल बारे में कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आईं थीं। सर्वे के मुताबिक अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई फीस लगाई जाती है तो 75 फीसदी यूजर्स इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। 38 फीसदी लोग यूपीआई पर काफी ज्यादा निर्भर हैं और वे अपने कुल ट्रांजैक्शन में से 50 फीसदी से ज़्यादा यूपीआई के जरिए करते हैं। बाकी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या दूसरे डिजिटल माध्यम हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि सरकार यूपीआई से लेनदेन पर टांजैक्शन फीस लगा सकती है। इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी चर्चा हुई। हालांकि, काउंसिल ने अगली मीटिंग के लिए इस पर फैसला टाल दिया दिया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 13, 2024