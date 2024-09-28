Upcoming IPO: पैसे रखें तैयार! अगले हफ्ते आ रहे हैं ये IPO

अगले कुछ महीने निवेशकों के लिए रोमांचक रहने वाले हैं क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां IPO के बाजार में दस्तक देने जा रही हैं। इनमें Hyundai Motor, Swiggy, Waaree Energies, NTPC Green, NSE और दूसरी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कौन से नए IPO आने जा रहे हैं, आइये जानते हैं।

advertisement

Subam Papers IPO

तारीख: 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक खुलेगा

प्राइस बैंड: ₹144 से ₹152 प्रति शेयर

अलॉटमेंट: 4 अक्टूबर

लॉट साइज : 800 शेयर

कुल इश्यू साइज : 6,164,800 शेयर्स

फ्रैश इश्यू : 6,164,800 शेयर्स

BSE SME पर 8 अक्टूर को लिस्टिंग

बिजनेस मॉडल

अक्टूबर 2006 में Subam Papers Limited की स्थापना हुई। कंपनी, क्राफ्ट पेपर और पेपर उत्पादों का निर्माता है, साथ ही कच्चे माल के तौर पर वेस्ट पेपर का इस्तेमाल करती है। 31 मार्च 2024 तक, क्राफ्ट पेपर की इंस्टॉल्ड क्षमता 300 मीट्रिक टन प्रति दिन (MTPD) थी, जिससे सालाना कुल क्षमता 93,600 टन हुई।

कंपनी अलग-अलग रंगों में क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स बोर्ड बनाने और आपूर्ति करने की क्षमता रखती है। उनके उत्पादों का GSM 120 से 300, बस्टिंग फैक्टर 16 से 35, और डेकल साइज 2,000 एमएम से 4,400 MM तक है, जिनका रील व्यास 1,400 MM तक है। इसके अलावा कंपनी के पास रॉ मटीरियल और उसके स्टोरेज के लिए अच्छी खासी सुविधा है।



Paramount Dye Tec IPO

तारीख: 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक खुलेगा

प्राइस बैंड: ₹111 से ₹117 प्रति शेयर

अलॉटमेंट: 4 अक्टूबर

लॉट साइज : 1200 शेयर

कुल इश्यू साइज :2,430,000 शेयर्स

फ्रैश इश्यू : 2,430,000 शेयर्स

NSE SME पर 8 अक्टूर को लिस्टिंग

बिजनेस मॉडल

कंपनी की स्थापना जनवरी 2014 में हुई। Paramount Dye Tec Limited, वेस्ट सिंथेटिक फाइबर को रिसाइकिल करके यार्न का उत्पादन करती है, जो टेक्सटाइल उद्योग के B2B सेगमेंट को सेवाएं देती है। कंपनी सिंथेटिक फाइबर और यार्न की एक रेंज प्रोडक्ट पेश करती है, जैसे कि एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऊन, हाथ से बुनाई, और एक्रिलिक मिश्रित यार्न, जो अपनी क्वालिटी और मजबूती के लिए जानी जाती है। कंपनी के पास पंजाब के गांव मंगरह और गांव कूम खुर्द में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं।



NeoPolitan Pizza and Foods IPO

तारीख: 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक खुलेगा

प्राइस बैंड: ₹20 प्रति शेयर

अलॉटमेंट: 7 अक्टूबर

लॉट साइज : 6000 शेयर

कुल इश्यू साइज : 6,000,000 शेयर्स

फ्रैश इश्यू : 6,000,000 शेयर्स

BSE SME पर 9 अक्टूर को लिस्टिंग

बिजनेस मॉडल

फरवरी 2011 में कंपनी की स्थापना हुई थी। Neopolitan Pizza And Foods Limited के दो सेगमेंट हैं: रेस्तरां ऑपरेशन और कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग।

ये कंपनी रेस्तरां का स्वामित्व और संचालन करती है और फ्रैंचाइज़ी मॉडल के जरिए से भी काम करती है। यह फ्रैश सामग्री से बने नियोपोलिटन-स्टाइल के पिज्जा में विशेषज्ञता रखती है और ग्लूटेन-मुक्त और शाकाहारी विकल्प समेत कई प्रकार के टॉपिंग पेश करती है। नियोपोलिटन पिज्जा ISO 22000:2018 प्रमाणित है और ये विभिन्न प्रकार के सूप, सलाद, ब्रेड, पास्ता, हाथ से फेंके गए पिज्जा और मिठाइयाँ प्रदान करता है। इसका कॉन्सेप्ट परिवार और बच्चों के अनुकूल है।

advertisement

नियोपोलिटन पिज्जा एंड फूड्स लिमिटेड कृषि उत्पादों का व्यापार भी करती है जैसे कि गेहूं, चावल, टमाटर और प्याज। इसके मायने में हुए इस हफ्ते मेन बोर्ड के बजाय SME IPO ही दस्तक देंगे।