Paytm shares पर ब्रोकरेज ने अपना टारगेट किया डबल

One 97 Communications Ltd यानि Paytm के शेयरों में पिछले दिनों में अच्छी तेजी देखी गई है। अब विदेशी ब्रोकरेज फर्म UBS की ओर से कंपनी रिपोर्ट जारी की गई है और कई अहम बिन्दुओं पर फोकस किया गया है।

विदेशी ब्रोकरेज फर्म UBS ने One 97 Communications Ltd (Paytm) के टार्गेट प्राइस को ₹490 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया है, लेकिन स्टॉक पर अपनी 'न्यूट्रल' स्थिति बरकरार रखी है, क्योंकि उनका मानना है कि अधिकांश सकारात्मक पहलू पहले ही स्टॉक में प्राइस हो चुका है।

advertisement

UBS ने कहा कि ज्याादतर रेग्युलेटरी मुद्दे हल हो चुके हैं, अब Paytm के लिए बिजनेस प्रदर्शन में सुधार मुख्य मुद्दा होगा। UBS के अनुसार, ग्राहक वापस हासिल करना - मंथली लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ता (MTUs) पहले की RBI कार्रवाई के स्तर से 30 प्रतिशत कम हो गए हैं और डिजिटल भुगतान बाजार हिस्सेदारी (जो पहले की RBI कार्रवाई के पहले 24 प्रतिशत से घटकर 18.5 प्रतिशत हो गई है) Paytm के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा लोन ओरिजिनेशन बिजनेस का विस्तार भी अहम है।

UBS का कहना है कि कुछ उत्साहजनक संकेत हैं, क्योंकि इसका नेट पेमेंट मार्जिन (NPM) हमारी अनुमानित संख्या से आगे चल रहा है और इसका डिजिटल पेमेंट बाजार हिस्सेदारी संभवतः निचले स्तर पर पहुंच चुका है, नियामक मंजूरी और उच्च UPI खर्च भी सकारात्मक है। हम अपनी रेवेन्यू और EPS अनुमानों को बढ़ाते हैं, ताकि उच्च NPM और बढ़े हुए MTUs को ध्यान में रखा जा सके," ।

हालांकि, स्टॉक पिछले 3 महीनों में महत्वपूर्ण मीट्रिक सुधार की उम्मीद में 70 प्रतिशत बढ़ चुका है और यह 5.8 गुना EV/1-साल-आगे बिक्री पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पहले RBI कार्रवाई के स्तर पर यह 3.4 गुना था। ब्रोकरेज का कहना है कि हम मानते हैं कि यह हमारे बेस-केस फंडामेंटल सुधार को दर्शाता है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड संतुलित रहता है। हम अपने टारगेट लक्ष्य को ₹1,000 तक बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हैं।

UBS ने यह भी कहा कि कंसो Ebitda Q4FY25 तक ब्रेक-ईवन पर पहुंच सकता है। UBS का मानना है कि कंसो Ebitda Q4FY25 में सकारात्मक हो जाएगा और FY26 में कुल Ebitda ₹990 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो बढ़े हुए रेवेन्यू और घटते खर्चों से समर्थित होगा, जो इसके अनुसार स्थिर स्वभाव के होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।