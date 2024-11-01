scorecardresearch
शिकायतों के बावजूद Ola Electric की हुई बंपर कमाई!

OLA Electric एक बार फिर खबरों में आ गया है। इस बार स्टॉक में उतार-चढ़ाव को लेकर नहीं बल्कि सेल्स नंबर्स को लेकर खबर आई है। लगातार शिकायतों के बीच कंपनी की ओर से सेल्स के नंबर जारी हुए हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 1, 2024 17:58 IST

OLA Electric एक बार फिर खबरों में आ गया है। इस बार स्टॉक में उतार-चढ़ाव को लेकर नहीं बल्कि सेल्स नंबर्स को लेकर खबर आई है। लगातार शिकायतों के बीच कंपनी की ओर से सेल्स के नंबर जारी हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक की अक्टूबर की सेल्स यानि बिक्री में तेज उछाल देखने को मिला है। कंपनी को त्योहारी सीजन का फायदा मिला है और ओला इलेक्ट्रिक ने बीते महीने 41000 से ज्यादा यूनिट्स को बेचा है। इस हिसाब से बिक्री में अक्टूबर महीने के दौरान करीब 74 फीसदी का उछाल आया है। कंपनी ने अक्टूबर में बीते 2-3 महीने के मुकाबले सबसे ज्यादा सेल्स की है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर को लेकर शिकायतें दर्ज हो रही थीं। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बातें हो रही थीं। जिसके बाद कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन अब अक्टूबर में कंपनी की सेल्स में तेज उछाल देखने को मिल रहा है।

कंपनी ने बताया कि अक्तूबर महीने में कंपनी ने 41,605 यूनिट्स को बेचा है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी ने अक्टूबर 2024 में 50,000 से अधिक यूनिट्स बेचीं है। ये आंकड़ा रजिस्ट्रेशन संख्या वाहन के आंकड़ों के मुताबिक हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे विस्तृत सेगमेंट, कंज्यूमर मांग में तेजी और समूचे भारत में हमारे बिक्री नेटवर्क के मजबूत होने से त्योहारी सीजन हमारे लिए वास्तव में मजबूत रहा है। हमने छोटे व मझोले बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने में बढ़ोतरी देखी है और हमें विश्वास है कि यह पॉजिटिव बढ़ोतरी आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी।  

कंपनी ने कहा है कि दिसंबर 2024 तक अपने कंपनी के स्वामित्व वाले सर्विस सेंटर की संख्या दोगुना कर 1,000 करने का अभियान शुरू किया है. इसके अलावा, नेटवर्क साझेदार कार्यक्रम के तहत 2025 के अंत तक बिक्री तथा सेवा में 10,000 भागीदारों को शामिल करने की भी योजना है।

आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ola Electric Mobility का आईपीओ अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में आया था।ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग 76 रुपये पर ही हुई थी लेकिन स्टॉक में अगले कुछ दिनों में ऐसी तेजी आई कि 76 रुपये वाला स्टॉक डबल से भी ज्यादा उछाल के साथ 157.40 रुपये पर जा पहुंचा। लेकिन अब स्टॉक पहली बार अपने आईपीओ प्राइस 76 रुपये से नीचे जा फिसला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 1, 2024