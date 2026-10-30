Trent Q2 Results: मुनाफा 8.6% बढ़ा, Zudio ने बनाया नया रिकॉर्ड; नोएल टाटा को लेकर बड़ा फैसला

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट (Trent) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.6% बढ़कर 490 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 451 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। इसी बीच ट्रेंट के फैशन ब्रांड Zudio ने 1,000 स्टोर खोलने का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

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कंपनी का शेयर आज सुबह 9:52 बजे तक एनएसई पर 5.80% या 166 रुपये की तेजी के साथ 3,027.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 5.76% या 165 रुपये की तेजी के साथ 3031 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी की कमाई में 22.5% की बढ़ोतरी

सितंबर तिमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 22.5% बढ़कर 5,788 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4,724 करोड़ रुपये था। वहीं, अन्य ऑपरेटिंग इनकम को छोड़कर सामान की बिक्री से होने वाली कमाई में 23% की बढ़ोतरी हुई।

EBITDA और मार्जिन में भी सुधार

ट्रेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA सितंबर तिमाही में 29.6% बढ़कर 1,054 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 813 करोड़ रुपये था। CNBC-TV18 के पोल में EBITDA का अनुमान 896 करोड़ रुपये लगाया गया था।

कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पिछले साल के 17% से बढ़कर 18.2% पहुंच गया। यह 120 बेसिस पॉइंट का सुधार है। मार्जिन भी 15.7% के पोल अनुमान से बेहतर रहा।

नोएल टाटा छोड़ेंगे चेयरमैन का पद

तिमाही नतीजों के साथ ट्रेंट ने कंपनी के लीडरशिप में बदलाव की जानकारी भी दी है। नोएल टाटा 70 साल की उम्र पूरी होने पर 11 नवंबर 2026 से चेयरमैन पद से रिटायर होंगे।

कंपनी के बोर्ड ने बह्राम वकील (Bahram Vakil) को 12 नवंबर से नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वहीं, नोएल टाटा 20 नवंबर से चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका में रहेंगे।

Zudio ने पार किया 1,000 स्टोर का आंकड़ा

ट्रेंट के वैल्यू फैशन ब्रांड Zudio ने सितंबर तिमाही में अपना 1,000वां स्टोर खोला। 30 सितंबर 2026 तक Westside, Zudio और दूसरे लाइफस्टाइल ब्रांड्स को मिलाकर कंपनी के कुल 1,342 स्टोर हो गए।

सितंबर तिमाही में कंपनी ने नेट आधार पर 10 नए Westside और 17 Zudio स्टोर जोड़े। वहीं, वित्त वर्ष की पहली छमाही में 11 Westside और 36 Zudio स्टोर जुड़े।

छह महीने में ₹11,454 करोड़ की कमाई

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 21% बढ़कर 11,454 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 9,505 करोड़ रुपये था।

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इससे पहले जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 26% बढ़कर 532 करोड़ रुपये रहा था। उस दौरान रेवेन्यू 18.5% बढ़कर 5,666 करोड़ रुपये और EBITDA 32.6% बढ़कर 1,110 करोड़ रुपये पहुंचा था।