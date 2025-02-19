Tata Stocks: 52 Week High से 42% तक टूटे टाटा ग्रुप के ये 5 दिग्गज स्टॉक, खरीदने का बड़ा मौका?

Tata Stocks: निवेशकों के बीच टाटा ग्रुप का शेयर हमेशा से पसंदीदा रहा है क्योंकि टाटा ग्रुप के स्टॉक वेल्थ क्रिएशन के लिए जानें जाते हैं। हालांकि इस ग्रुप के ऐसे 5 बड़े स्टॉक हैं जो अपने 52 Week High से 16-42% तक टूट गए हैं।

तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन, बाजार की कमजोर धारणा और निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण ब्लूचिप स्टॉक में भी भारी गिरावट आई है।

इन पांच स्टॉक्स के नाम हैं: Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel, Titan Company और Trent. कई घरेलू ब्रोकरेज फर्म टाटा ग्रुप के इन शेयरों पर काफी हद तक पॉजिटिव रूख अपनाया है हालांकि कुछ ने निगेटिव रूख भी अपनाया है।

कई निवेशक सस्ती कीमतों पर इन स्टॉक्स को खरीदने का मन बना रहे है। चलिए जानते हैं इन शेयरों पर ब्रोकरेज की क्या राय है और क्या आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं?

Tata Motors

टाटा मोटर्स के शेयर मंगलवार को अपने 52 Week High 1,179.05 रुपये से 42 प्रतिशत से अधिक गिरकर 681.60 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज InCred Equities ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए शॉर्ट टर्म डिमांड चुनौतियों ने प्रॉफिट गाइडेंस को प्रभावित किया है जिससे टाटा मोटर्स के लिए Ebitda में कटौती हुई है। ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स पर Reduce रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 661 रुपये का रखा है।

Trent Ltd

ट्रेंट लिमिटेड के शेयर अपने 52 Week High 8,345.85 रुपये से 40 प्रतिशत से अधिक टूटे हैं। मंगलवार को शेयर 4997.35 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज Axis Securities को उम्मीद है कि तेजी से स्टोर विस्तार और रणनीतिक फोकस के आधार पर, कंपनी अपने पीयर से आगे मजबूत बिक्री ग्रोथ जारी रखेगी जिससे अधिक फुटफॉल बढ़ सकता है। ब्रोकरेज ने BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 7,100 रुपये का रखा है।

Tata Steel Ltd

टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर मंगलवार को अपने 52 Week High 184.60 रुपये से 27 प्रतिशत से अधिक गिरकर 134.50 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज JM Financial ने कहा कि कंपनी का भारतीय परिचालन लगातार हेल्थी बना हुआ है जबकि ब्रिटेन का घाटा चरम पर है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 175 रुपये का रखा है।

Titan Company Ltd

टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयर मंगलवार को अपने 52 Week High 3,867 रुपये से लगभग 17 प्रतिशत गिरकर 3,219 रुपये पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज Antique Stock Broking ने कहा कि टाइटन का 3QFY25 प्रदर्शन मोटे तौर पर उम्मीदों के अनुरूप था, जिसमें ज्वेलरी राजस्व/एबिट में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत/15 प्रतिशत की वृद्धि और 11.2 प्रतिशत का एडजस्टेड मार्जिन शामिल था। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 4,184 रुपये का रखा है।

Tata Consultancy Services (TCS)

टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस मंगलवार को अपने 52 Week High 4,585.90 रुपये से लगभग 16 प्रतिशत गिरकर 3,869.45 रुपये पर रही। ब्रोकरेज PNB Paribas ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि टीसीएस को ग्राहकों की बातचीत, हाई डील टीसीवी और डील साइकल में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि CY25 ग्राहकों का आईटी बजट CY24 के समान होगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर Outperform रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 4,750 रुपये का रखा है। .

