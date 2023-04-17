फार्मा की ये कंपनी बनेगी नई Divis Laboratories ?

scorecardresearch
हमेशा से निवेशक ऐसी कंपनी के स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो सस्ता भी हो और भविष्य में बंपर रिटर्न भी दे सके। एक ऐसा ही स्टॉक है। जिसने शेयर मार्केट के निवेशकों की झोली भर दी। सोचिए 4 अगस्त 2022 को ये स्टॉक 16.46 पर मिल रहा था और देखते ही देखते ये ऐसा रॉकेट बना कि मौजूदा वक्त इस स्टॉ का भाव करीब 87 रुपए पर ट्रेड कर रहा है यानि कि महज 9 महीने में इस स्टॉक ने 441 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक से जुड़ी हर एक जानकारी और साथ ही ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में ऐसी तूफानी तेजी आगे भी जारी रहेगी?

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 17, 2023 18:57 IST
हमेशा से निवेशक ऐसी कंपनी के स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो सस्ता भी हो और भविष्य में बंपर रिटर्न भी दे सके। एक ऐसा ही स्टॉक है। जिसने शेयर मार्केट के निवेशकों की झोली भर दी। सोचिए 4 अगस्त 2022 को ये स्टॉक 16.46 पर मिल रहा था और देखते ही देखते ये ऐसा रॉकेट बना कि मौजूदा वक्त इस स्टॉ का भाव करीब 87 रुपए पर ट्रेड कर रहा है यानि कि महज 9 महीने में इस स्टॉक ने 441 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक से जुड़ी हर एक जानकारी और साथ ही ये भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक में ऐसी तूफानी तेजी आगे भी जारी रहेगी?

इस कंपनी का नाम है Medico Remedies Ltd, ये एक फार्मा कंपनी है। इसका मार्केट कैप महज 729 करोड़ रुपए का है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों के रिटर्न देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछले 5 साल में मेडिको रेमेडीज का शेयर 228% की तेजी आ चुकी है। वहीं पिछले साल से अबतक का रिटर्न देखें तो ये शेयर 261% भागा है। अगर 6 महीने की तेजी देखें तो 198% के साथ रिटर्न के साथ इस स्टॉक को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया है। वहीं 1 महीने की चाल देखें तो यहां भी इसने निवेशकों को निराश नहीं किया है करीब 9% की तेजी देखी गई है। 

इसके साथ ही एक अहम जानकारी ये है कि कंपनी ने इस स्टॉक को इसी साल मार्च में स्प्लिट किया था और शेयरों को 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ 5 शेयरों में बांट दिया था। अब आपको बताते हैं कि ब्रोकरेज फर्म से लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है और फिर आपको बताएंगे कि फार्मा सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी करती क्या है?
  
तो ब्रोकरेज फर्म ICICI Direct के मुताबिक इसने 87.5 का रजिस्टेंस लेवल पार कर लिया है। अब इसके लिए अगला रजिस्टेंस 88.6 और 89.2 रुपए है। वहीं इस मुद्दे पर हमने JRK Stock Broking के CEO वेल्थ Santosh Kumar Singh से बात की और उनसे पूछा कि आगे भी क्या इस स्टॉक में तूफानी तेजी देखी जा सकती है? सुनिए उनका क्या जवाब था?

अब बात करते हैं मेडिको रेमेडीज के बिजनेस के बारे में, ये मुंबई स्थित एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एंटी इंफेक्टिव, बीटा-लैक्टम्स पर फोकस के साख फॉर्मूलेशन में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। ये कंपनी एंटीबायोटिक्स, विटामिन और सप्लीमेंट्स, अल्सर की जुड़ी दवाएं, ड्राई सिरप, कैप्लूल और क्रीम जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं दुनिया के करीब 35 देशों में ये अपने बनाए सामान का डिस्ट्रिब्यूशन भी करती है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके जरूर बताइयेगा और हां हम यहां साफ करना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक में निवेशक करने से पहले आप मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, हमारी तरफ से किसी को भी इस स्टॉक में पैसा लगाने की सलाह नहीं दी जा रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 17, 2023