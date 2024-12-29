scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस Multibagger Stock ने 1 लाख के बना दिए 16 लाख रुपए, दो सालों में 15,591 प्रतिशत रिटर्न

इस Multibagger Stock ने 1 लाख के बना दिए 16 लाख रुपए, दो सालों में 15,591 प्रतिशत रिटर्न

यह स्टॉक 1 जनवरी 2024 को ₹11.63 के प्राइस से बढ़कर दिसंबर 2024 में ₹1194 प्रति शेयर के ऊपर पहुंच गया। दिसंबर में शेयर के स्टॉक स्प्लिट के बाद, इसका प्राइस ₹200 प्रति शेयर से नीचे गिर गया।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 29, 2024 11:54 IST
Despite this sharp rise, the stock is trading 35 per cent below its adjusted 52-week high at Rs 27, hit in February this year.
Despite this sharp rise, the stock is trading 35 per cent below its adjusted 52-week high at Rs 27, hit in February this year.

यह स्टॉक 1 जनवरी 2024 को ₹11.63 के प्राइस से बढ़कर दिसंबर 2024 में ₹1194 प्रति शेयर के ऊपर पहुंच गया। दिसंबर में शेयर के स्टॉक स्प्लिट के बाद, इसका प्राइस ₹200 प्रति शेयर से नीचे गिर गया।

जिस स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उसका नाम Eraaya Lifespaces Limited है। यह कंपनी भारत में डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें वेबसाइट्स, ऐप्स और अन्य डिजिटल स्पेस शामिल हैं। Eraaya Lifespaces Limited का मार्केट वैल्यूएशन ₹2551 करोड़ है।

advertisement

दो सालों में कैसा प्रदर्शन 
अगर आपने 3 जनवरी 2024 को Eraaya Lifespaces Ltd के शेयरों में ₹1 लाख निवेश किया होता, तो आपको ₹12 के मूल्य पर लगभग 8500 शेयर मिलते। यह ₹16 लाख में बदल जाते, जो पिछले ट्रेडिंग मूल्य के हिसाब से 1060 प्रतिशत का रिटर्न देता।

Eraaya Lifespaces स्टॉक स्प्लिट 2024
Eraaya Lifespaces Limited ने 10:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, जिसका मतलब है कि एक ₹10 के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को ₹1 के अंकित मूल्य वाले 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। इसका एक्स-डेट 6 दिसंबर 2024 था।

स्टॉक स्प्लिट शेयरधारकों के लिए शेयरों को सस्ता बनाता है और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाता है। इससे शेयरधारकों के होल्डिंग वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि शेयरधारकों के पास अधिक संख्या में शेयर होते हैं।

Eraaya Lifespaces Limited के शेयरों ने दो सालों में 15591 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 29, 2024