इस Multibagger Stock ने 1 लाख के बना दिए 16 लाख रुपए, दो सालों में 15,591 प्रतिशत रिटर्न

यह स्टॉक 1 जनवरी 2024 को ₹11.63 के प्राइस से बढ़कर दिसंबर 2024 में ₹1194 प्रति शेयर के ऊपर पहुंच गया। दिसंबर में शेयर के स्टॉक स्प्लिट के बाद, इसका प्राइस ₹200 प्रति शेयर से नीचे गिर गया।

जिस स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उसका नाम Eraaya Lifespaces Limited है। यह कंपनी भारत में डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें वेबसाइट्स, ऐप्स और अन्य डिजिटल स्पेस शामिल हैं। Eraaya Lifespaces Limited का मार्केट वैल्यूएशन ₹2551 करोड़ है।

दो सालों में कैसा प्रदर्शन

अगर आपने 3 जनवरी 2024 को Eraaya Lifespaces Ltd के शेयरों में ₹1 लाख निवेश किया होता, तो आपको ₹12 के मूल्य पर लगभग 8500 शेयर मिलते। यह ₹16 लाख में बदल जाते, जो पिछले ट्रेडिंग मूल्य के हिसाब से 1060 प्रतिशत का रिटर्न देता।

Eraaya Lifespaces स्टॉक स्प्लिट 2024

Eraaya Lifespaces Limited ने 10:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, जिसका मतलब है कि एक ₹10 के अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर को ₹1 के अंकित मूल्य वाले 10 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। इसका एक्स-डेट 6 दिसंबर 2024 था।

स्टॉक स्प्लिट शेयरधारकों के लिए शेयरों को सस्ता बनाता है और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाता है। इससे शेयरधारकों के होल्डिंग वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि शेयरधारकों के पास अधिक संख्या में शेयर होते हैं।

Eraaya Lifespaces Limited के शेयरों ने दो सालों में 15591 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।