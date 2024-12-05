scorecardresearch
इस 13 रुपए के Penny Stock में 6 दिन से Upper Circuit!

पेनी स्टॉक  Minolta Finance के शेयरों ने गुरुवार यानि 5 दिसंबर को ₹12.93 पर 5 प्रतिशत अपर सर्किट लिमिट तक पहुंचने के साथ नया 52 वीक हाई का उच्चतम स्तर छुआ।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 5, 2024 12:45 IST

पेनी स्टॉक  Minolta Finance के शेयरों ने गुरुवार यानि 5 दिसंबर को ₹12.93 पर 5 प्रतिशत अपर सर्किट लिमिट तक पहुंचने के साथ नया 52 वीक हाई का उच्चतम स्तर छुआ। इस तेजी के पीछे कंपनी के बोर्ड के जरिए स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू को मंजूरी देने का फैसला है, जो लिक्विडिटी बढ़ाने और फंड जुटाने के मकसद से किया गया था। यह छठा लगातार सत्र है जब स्टॉक ने अपर सर्किट हिट किया है, जो निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।

कंपनी के शेयर दिसंबर 2023 में ₹6.24 के 52 वीक निचले स्तर से दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 107 प्रतिशत से अधिक का फायदा दिखा चुके हैं। दिसंबर के पहले तीन सत्रों में ही मिनोल्टा फाइनेंस ने 21 प्रतिशत की तेजी हासिल की है, जो नवंबर में 15 प्रतिशत और अक्टूबर में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद आई है।

ताबड़तोड़ रिटर्न
2024 में अब तक (YTD), इस पेनी स्टॉक ने 88 प्रतिशत की तेजी दिखाई है, जो इसे एक मल्टीबैगर निवेश के रूप में दिखाता है। पिछले एक साल में इसने 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो स्थिर ग्रोथ की रफ्तार को दिखाता है। लॉन्ग टर्म नजरिये से मिनोल्टा फाइनेंस ने अभूतपूर्व रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस मल्टीबैगर स्टॉक ने ₹2.38 से 443 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो कंपनी की रणनीतिक पहलों और भविष्य की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को उजागर करता है।

स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू
मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है, जिससे प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से घटकर ₹1 हो जाएगा। यह 1:10 का स्टॉक स्प्लिट होगा, जिससे प्रत्येक मौजूदा शेयर को 10 हिस्सों में बांट किया जाएगा, जिनका फेस वैल्यू ₹1 होगा।

इसके अलावा बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी। अधिकृत पूंजी ₹10.2 करोड़ से बढ़कर ₹60 करोड़ होगी, जिसमें 6 करोड़ इक्विटी शेयर होंगे। इस बदलाव के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन के क्लॉज V में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे शेयरधारकों से पोस्टल बैलट के जरिए मंजूरी हासिल करनी होगी।

कंपनी ने यह बताया कि स्टॉक स्प्लिट का मकसद अपने शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाना और रिटेल निवेशकों के लिए शेयरों को सस्ता बनाकर अपने शेयरधारक आधार को बढ़ाना है। मिनोल्टा फाइनेंस इस स्टॉक स्प्लिट को बोर्ड के निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा करने की योजना बना रही है।

साथ ही बोर्ड ने ₹50 करोड़ तक जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को भी मंजूरी दी। यह फंड जुटाने की पहल योग्य शेयरधारकों को एक रिकॉर्ड डेट के आधार पर इक्विटी शेयरों का प्रस्ताव देगी, जिसे बाद में घोषित किया जाएगा। राइट्स इश्यू को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के जरिए निर्धारित नियामक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा, जिसमें SEBI (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2018, SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 और कंपनियां एक्ट, 2013 शामिल हैं।

बिजनेस मॉडल
1993 में स्थापित मिनोल्टा फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। यह बॉम्बे, कोलकाता और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है, जिनमें इंटर-कार्पोरेट डिपॉजिट्स, शेयर ट्रेडिंग, लीजिंग, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों को लोन देना, और पूंजी बाजारों में निवेश करना शामिल है। इन रणनीतिक पहलों, जिनमें स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू शामिल हैं, कंपनी का उद्देश्य कंपनी की पूंजी संरचना को मजबूत करना और इसके विकास योजनाओं का समर्थन करना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
